La mujer que fue seducida desde niña por el narcotráfico y que pudo escapar tras “hacer cosas que no quería”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Cuando se suponía que Nicole debía preocuparse por ver de qué manera se divertiría en el día y atender cómo resolver una de sus principales preocupaciones como el mantener buenas calificaciones en la escuela, ocupaba su tiempo para llevar a salvo los paquetes de drogas ilícitas que transportaba a la ciudad de Newcastle al norte de Inglaterra, que le eran delegados por las personas que le prometieron brindar ciertas “comodidades” en su vida. Nicole fue una más de las mujeres que fue seducida por los capos.

Por: El Heraldo

Cuando tenía 11 años de edad, a Nicole le prometió su pandilla de tráfico de drogas que tendría una cama lista y limpia siempre, además de que vestiría ropa nueva y ayudarían a su madre para que pagara las cuentas de su casa. Ante ello, la entonces niña quedó deslumbrada por la manera como sus compañeros del narco vestían, situación que la hizo envidiarles, relató para la BBC.

“Buenos zapatos, ropa bonita y maquillaje. Estaba en el punto en el que haría cualquier cosa para poder obtener eso”, dijo Nicole.

La operación que tenía que hacer Nicole “era sencilla”, dijo: “Yo tenía una dirección, una fecha, una hora y un billete de tren”. Pero al pasar el tiempo, la niña observó que las promesas de sus “nuevos amigos” no se hacían realidad: “Nunca tuve una cama ni ropa nueva”, aseguró, por lo que en cambio inició su camino en el duro mundo de violencia y abuso infantil.

“¿Por qué nadie me salvó?”

Nicole recuerda que en esos años, la indiferencia de las personas hacia ella era evidente y a mediano plazo le pesó, ya que a pesar de ser tan solo una niña y viajar en el tren sola y durante el horario escolar, nadie le preguntaba el motivo por el que estaba ahí; la niña solo quería ayudar a su mamá y tener la oportunidad de dormir en un colchón y bañarse como todos los demás.

La menor antes se bañaba en los vestidores de la escuela -antes de unirse a la banda de traficantes- y dormía en un colchón tirado en el piso, al ver su condición, los narco la detectaron y le ofrecieron “un cambio de vida” a cambio de convertirse en su “mula” (como suelen llamarse a las encargadas de contrabandear drogas).

“Ellos te encuentran (…) “No los encuentras tú… ¿Por qué nadie me salvó?”, reflexionó Nicole.

Sin embargo, aquellas promesas de bienestar jamás llegaron y por el contrario, Nicole comenzó a ser víctima de abusos tanto físicos como psicológicos por parte de sus nuevos “amigos” cada vez que llegan al lugar designado a entregar las drogas. Al respecto contó un dramático episodio de ello mientras era entrevistada ahora desde el albergue donde se recupera a sus 18 años de edad:

“Cuando llegué al lugar, lo que estaba planeado no sucedió. Tuve que hacer muchas cosas que no quería hacer para salir con vida de esa situación. Si no hubiera hecho lo que me pidieron, que era sexual, físico, mental, no creo que hoy estaría aquí”.

Para leer más, pulse aquí.