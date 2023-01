Shakira, Taylor Swift, Miley Cyrus y Adele: la historia de las canciones dedicadas a sus exparejas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Todas las expresiones artísticas están cargadas de sentimientos y emociones, pues casi siempre sus creadores encuentran inspiración en historias o momentos cruciales de su día a día. Entre las magistrales pinturas, esculturas, novelas y películas se encuentran algunas canciones que llamaron la atención del público por el contexto en que fueron escritas. Y es que muchas salieron a la luz en medio de escándalos amorosos.

Por Infobae

Shakira cerró con broche de oro su relación con Gerard Piqué

La estrella colombiana comenzó el 2023 con una controvertida canción que ya superó las 72 millones de reproducciones en YouTube. Se trata de Music Sessions #53, su sorpresiva colaboración con Bizarrap en honor a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía. La intérprete de Inevitable aprovechó su dueto con el rapero argentino para lanzarse, por tercera vez, en contra de su expareja por los motivos detrás de su rompimiento. Si bien en las canciones anteriores matizó los motivos de su separación, en esta ocasión se mostró más directa y hasta mencionó también a su nueva novia Clara Chía.

Y es que tras compartir metafóricamente parte de su proceso de duelo con Te Felicito y Monotonía, explotó contra el exfutbolista español por romperle el corazón después de 12 años juntos. En su nueva canción no solo mencionó los problemas personales que estaba viviendo justo cuando se habría enterado sobre la supuesta infidelidad de Piqué, también le reclamó por “abandonarla” cuando más necesitaba su apoyo.

“Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, se escucha.

La colombiana no confirmó haber sido víctima de infidelidad -como se rumoreó en junio de 2022-, pero dejó entrever que ya está enterada de las constantes visitas que Clara Chía a su casa en España mientras ella estaba fuera por trabajo. Aunque hizo referencia a su cercanía con sus exsuegros, sus problemas de pago de impuestos con Hacienda y el asedio de la prensa, lo que más llamó la atención fue que se mostró fuerte tras su decepción amorosa y regaló una icónica frase de empoderamiento a todas las mujeres.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

Adele se sinceró sobre su divorcio en “30”

La galardonada intérprete británica regresó a la escena musical después de aproximadamente seis años fuera de los escenarios para compartir con sus fanáticos un conmovedor disco que resumiría su divorcio de Simon Konecki. Se trata de 30, una producción musical integrada por 12 canciones que escribió la cantante inspirada en su decepción amorosa.

Adele no suele hablar sobre su vida privada, pero en noviembre de 2021 concedió una entrevista para Oprah Winfrey donde lamentó que su matrimonio terminara después de su tercer aniversario. La estrella no profundizó en los motivos detrás de su decisión, pero confesó que mantiene una estupenda relación de amistad con el padre de hijo Angelo.

“Me da vergüenza no haber conseguido que mi matrimonio funcionara […] Simon es la persona más estable que he conocido en toda mi vida, incluso ahora siento una total confianza con él. Creo que Simon me salvó la vida. Llegó en un momento en el que nadie me hubiera podido dar la estabilidad que él y mi hijo Angelo me dieron. Yo era muy joven y me sentía un poco perdida”, declaró.

Por esa razón, sus fanáticos consideran que todas las canciones que integran 30 dejan entrever los cambios emocionales que sufrió durante los últimos meses con su exesposo hasta su separación definitiva. En especial Easy on me, un tema que esconde un hermoso mensaje de amor propio o Hello, donde confesó que soñaba con que su matrimonio durara para siempre.

Miley Cyrus lanzó “Plastic Hearts” tras su separación de Liam Hemsworth

La artista estadounidense es considerada como una de las cantantes más versátiles dentro del medio, pues durante su trayectoria ha interpretado varios géneros musicales. Después del éxito que alcanzó con la serie televisiva infantil Hanna Montana, incursionó en la industria musical como solista en discos como Breakout, The time of our lives y Bangerz.

Entre sus producciones destaca Plastic Hearts, un proyecto que estrenó en 2020 tras confirmar su separación definitiva de Liam Hemsworth. Y es que según sus fanáticos, los mensajes de sus canciones contarían cómo fue su fugaz matrimonio. De hecho, hay quienes consideran que la pista WTF do i know habla sobre la soledad que sentía Miley.

“Soy del tipo que conduce una camioneta a través de tu mansión. Estoy completamente desnudo pero lo estoy poniendo de moda. Tal vez me casé sólo para causar una distracción. Aquí para decirte algo que no sabes”, se escucha.

Supuestamente hay otra referencia en Angeles like you cuando la cantante menciona: “Sé que estás mal para mí. Voy a desear que nunca nos hayamos conocido el día que me vaya. Te puse de rodillas porque dicen que la miseria ama la compañía”. Algo similar ocurriría en Never be me.

Taylor Swift canta al desamor

La oriunda de Tennessee es considerada como una de las estrellas pop con mayor impacto a nivel mundial. Durante sus años en la industria musical ha sorprendido a sus fanáticos con canciones de amor, sin embargo, los temas que más han dado de qué hablar siempre son de desamor. Y es que en varias ocasiones ha lanzado composiciones con dedicatoria especial para sus exparejas.

Fue en 2012 cuando Taylor Swift lanzó All too well, una canción de aproximadamente 10 minutos que se cree habría escrito para el actor Jake Gyllenhaal después de que terminaron su romance. Para John Mayer habría compuesto Dear John y The Story of us, entre algunas otras. Joe Jonas no se quedó atrás y también cuenta con temas en su honor: Last Kiss, Mr. Perfectly Fine y Forever and Always.

Taylor Lautner no podía faltar, pues la cantante le dedicó Back to December, una canción de arrepentimiento por cómo terminó su noviazgo. En el recuento también apareció Harry Styles, quien se quedó con I Knew You Were Trouble, Style y Wonderland.

Jake Gyllehaal aparentemente acumula el mayor número de dedicatorias de Taylor Swift, pues según varios fanáticos de la cantante no sólo tiene la canción más larga, también protagoniza otras piezas como We’re Never Getting Back Together, State of Grace y The Moment I Knew.

Es importante hacer una mención especial para Joe Alwyn -actual pareja sentimental de Taylor Swift-, pues también puede presumir que la cantautora estadounidense se inspiró en su relación para escribir Lover, London Boy, Gorgeous.