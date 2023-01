Viajó de polizón en un ferry con su carro porque pensó que era un puente sobre el río Támesis (Video)

Una mujer que condujo por error a un ferry pensando que era un puente sobre un río quedó desconcertada.

Sophie Montague, presentadora de radio y locutora de Lancashire, se equivocó de dirección en su viaje matutino por el Támesis el viernes pasado.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

La joven de 28 años filmó los momentos después de que se dio cuenta de su error, cuando el barco se alejó del muelle y comenzó su viaje de cinco minutos a Woolwich.

Ella le dijo a sus seguidores de TikTok: “Literalmente no puedo arreglármelas conmigo misma. Intenté cruzar el río Támesis en lo que pensé que era una carretera y terminé en un ferry, como si estuviera en un ferry”.

Para satisfacer a los escépticos, Sophie filmó los autos estacionados a su alrededor y el horizonte del norte de Londres mientras se alejaba.

“Simplemente, ni siquiera puedo… ¿cómo? De todos modos, voy a ir a disfrutar de mi barco”, concluyó.

El video original, titulado ‘Plain sailing x’, tiene más de 1,4 millones de visitas en las redes sociales. En un video de seguimiento, Sophie culpó del error a la aplicación de búsqueda de direcciones: “Waze realmente se superó esta vez, estoy literalmente en un bote. En realidad se siente como si estuviera borracho porque todo da vueltas”.

Pero luego publicó una actualización para confirmar que había llegado a su estudio de radio y agregó: “Hoy fue un viaje al trabajo muy, muy dramático y traumático, te lo haré saber”.

“No lo recomendaría, pero estoy a salvo, bien y en el trabajo”.

Según los comentarios debajo de su video, Sophie está lejos de ser el primer pasajero involuntario en el servicio de botes.

En septiembre de 2021, el usuario de Twitter Jason cometió el mismo error, del que también culpó a Waze, “Waze es el peor mapa. hora tengo que explicarle a mi amigo que la razón por la que llegué dos horas y media tarde al brunch es porque terminé en un ferry…”

A principios del mismo año, @itsshabs escribió: No tenía idea de que existía el Woolwich Ferry. Cuando Waze me dirigió hacia el río, pensé que estaba tratando de matarme.

La popular aplicación de navegación permite a los usuarios evitar ferries en el menú de preferencias de navegación.

También se pueden solicitar rutas sin otros posibles bloqueos del conductor, como carreteras de peaje y autopistas.

Metro.co.uk se ha puesto en contacto con Waze para hacer comentarios.



Waze is the worst map. Now I have to explain to my friend that the reason I’m 2.5 hours late for brunch is because I ended up on a ferry… ?? #MyLifeIsAJoke. pic.twitter.com/XXWDlak6iq

— Jason. (@Jason_MVM) September 12, 2021