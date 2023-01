Juez de EEUU concedió excepción a la orden de protección de mensajes relacionados a Alex Saab

El corresponsal de la agencia de noticias Reuters en el Caribe, Brian Ellsworth, informó este miércoles 11 de enero que “los abogados de Alex Saab podrán usar dos hilos de correo electrónico sobre su arresto como parte de un proceso penal en su contra”.

Por lapatilla.com

De acuerdo a esta información, el juez para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, Robert Scola, concedió una excepción a la orden de protección sobre los mensajes.

Ellsworth, señaló a trevés de su cuenta en la red social Twitter, que “un abogado de Saab dijo que los correos electrónicos podrían ser relevantes en un posible proceso penal en su contra por parte de las autoridades de Italia y Cabo Verde, así como en cualquier futuro reclamo de restitución que Saab pueda hacer con respecto a lo que describe como su detención ilegal en 2020 en Cabo Verde”.

Lawyers for Alex Saab will be able to use two email threads about his arrest as part of criminal proceedings against him, District Judge Robert Scola said on Wednesday. Scola granted an exception to a protective order over the messages, whose contents are not immediately evident.

— Brian Ellsworth (@brianpablo10) January 11, 2023