El príncipe William fue borracho a su boda con Kate Middleton, según Harry

El 29 de abril de 2011, el príncipe William dio el «sí, quiero» a su novia, Kate Middleton, en la Abadía de Westminster. La noche anterior, según revela el príncipe Harry en su libro de memorias, «Spare», que sale a la luz oficialmente mañana (a pesar de que el pasado jueves comenzaron a filtrarse algunos de sus relatos), el actual príncipe de Gales estaba borracho. La revista británica «Hello» reseña que «Harry cuenta que bajó las ventanillas del coche antes de llegar a la iglesia y ofreció a su hermano un caramelo de menta para ayudar a enmascarar el olor a alcohol». Asimismo, el duque de Sussex asegura que William parecía no haber pegado ojo en toda la noche cuando lo recogió para su gran día, y a pesar de los intentos del esposo de Kate Middleton de calmar a su hermano, diciéndole que estaba bien, el menor de los hijos de Carlos III y Diana de Gales no estaba convencido, recoge el medio ya mencionado.

Por larazon.es

Por otro lado, en la autobiografía del hijo menor de Lady Di, también se da a conocer que el príncipe de Gales le dijo que no podía casarse con Meghan Markle en el mismo lugar que él se casó con Kate. Un consejo que no fue bien recibido por el duque de Sussex, pero que finalmente cumplió, ya que Harry y Meghan se casaron en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Asimismo, Harry contó parte de lo que vivió en la ceremonia y en la posterior fiesta de los actuales príncipes de Gales por una serie de secuelas que arrastraba, tras la expedición con su familia que hizo al Polo Norte en marzo de 2011.

«Se me congeló el pene. Papá estaba muy interesado y simpatizaba con la incomodidad de mis orejas y mejillas cortadas por la escarcha. Al volver a casa me di cuenta de que estaba congelado. Mientras las orejas y las mejillas se estaban curando, el pene no. Se había convertido en un problema cada día más grande», según cita el diario «Hello».

Entre el contenido filtrado de la biografía de Harry se revelan algunos detalles como la acusación de que su hermano Guillermo lo atacó durante una discusión sobre su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, un relato de cómo perdió su virginidad a los 17 en el solar trasero de un pub, una confesión sobre el consumo de drogas y la afirmación de que mató a 25 personas mientras estuvo desplegado con el ejército en Afganistán.

Durante las entrevistas que Harry ha concedido a la cadena británica ITV y a la estadounidense CBS, Harry lanzó una serie de «bombas» sobre sus familiares más cercanos como fue la afirmación de que la realeza buscaba proteger su propia reputación «en detrimento» de él y Meghan y que eran «cómplices» de su «dolor y sufrimiento».

Meghan no era bienvenida

Harry, que no cobró por ninguna de las dos entrevistas, afirmó que el «estereotipo» de su esposa Meghan por parte de su hermano William y su cuñada Kate significaba que no era bienvenida como miembro de la familia real. Dijo que hubo «muchos estereotipos» sobre Meghan después de que ella fue presentada a la Familia Real, porque es una «actriz estadounidense, divorciada, birracial», y agregó que incluso él era «culpable» de eso. Harry y Tom Bradby (periodista de la ITV) bromearon sobre cómo, después de presentar a Meghan a su familia, descubrió que su familia era fanática de «Suits», el programa que protagonizó durante su época como actriz. Pero afirmó que era «justo» decir que, según Bradby, «casi desde el principio no se llevaron del todo bien».

Pero el duque ha ido más allá al afirmar que la relación de su hermano y Kate con Meghan nunca fue buena. «Eran algunas cosas de mi hermano y mi cuñada, en cómo actuaban o se comportaban, que lamentablemente yo sentía como si esos estereotipos estuvieran causando una especie de barrera para que la acogieran (a Meghan) de verdad y le dieran la bienvenida como se merecía». Harry, igualmente, ha relatado que su hermano nunca trató de disuadirle de casarse con la que un día fue actriz, pero sí que le transmitió «muy pronto» algunas preocupaciones. Y así lo describe en su polémico libro: «Esto va a ser muy difícil para ti», fue uno de los consejos que le adelantó William, algo que a día de hoy no logran entender.

Hasta el momento el Palacio de Buckingham no ha emitido ninguna declaración o reacción al respecto, aunque por parte de los internautas ya hay condenas, burlas y polémicas sobre el libro del esposo de Meghan Markle.