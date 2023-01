El dramático VIDEO de Ellen Degeneres en medio de las lluvias e inundaciones que ya dejaron varios muertos en California

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz y comediante Ellen DeGeneres publicó este lunes un video selfie parada bajo la lluvia junto a un fuerte torrente de agua y barro que fluye a través de lo que describió como un lecho de un arroyo normalmente seco cerca de su propiedad en Montecito, California.

La artista, vestida con una chaqueta con capucha, tuiteó que le habían aconsejado “refugiarse en el lugar” en lugar de evacuar, ya que su casa estaba en un terreno más alto.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG

— Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023