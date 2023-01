Bombazo: Bizarrap confirmó colaboración con Shakira; sería letra contra Piqué y Clara Chía

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira lanzará una nueva canción este miércoles 11 de enero. Esta vez, colaborará con el productor argentino Bizarrap. El anuncio lo hicieron ambos a través de sus redes sociales.

Por: El Tiempo

La canción tendría varias referencias a su ruptura amorosa con el exfutbolista Gerdad Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía.

La colaboración entre ambos artistas se especulaba desde que Shakira felicitó a Bizarrap por su cumpleaños a las 2:22 a. m. (hora española) el pasado 29 de agosto y él le respondió emocionado.

Los fanáticos de la barranquillera no pasaron la hora del tuit desapercibida, pues Shakira nació el 2 de febrero, la misma fecha que su ex, Gerard Piqué. Además, su relación terminó en el 2022.

La letra de la canción

En redes sociales ya circula parte de lo que sería la explosiva canción, pues tendría varias referencias contra Piqué: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

— Shakira's Pet ? | SHAK X BZRP (@sippinmycorona) January 10, 2023

