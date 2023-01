El médico, exasesor de un Papa, que logró cambiar de cuerpo la cabeza de un mono

Es probable que la ficción no haya superado a la ciencia y a la medicina en el sorprendente caso del doctor Joseph E. Murray, un hombre que logró el primer trasplante de órganos humanos de la historia.

Por eltiempo.com

Fue en 1945 cuando un grupo quirúrgico dirigido por Murray extrajo un riñón del cuerpo de un hombre sano y lo implantó en el de su gemelo, que estaba enfermo. Para la medicina de dicho año, este trasplante fue un logro insuperable.

El residente de cirugía general de Brigham, Robert J. White, con 28 años de edad, quiso elevar su ambición de la medicina y superar a Murray, asumiendo que podía reemplazar todos los órganos a la vez, trasplantando la cabeza de un paciente enfermo a un cuerpo diferente, según indicó el medio estadounidense ‘The Washington Post’.

Así, guiado por la codicia, White inició su aventura para conseguir su objetivo: realizar el primer trasplante de cabeza en humanos.

Luego de un tiempo, dio con un voluntario: un paciente tetrapléjico con órganos defectuosos, Caraig Vetovitz, quien estuvo interesado en ser parte de la inteligencia de White, ya que afirmaba que no tenía mucho que perder: “Está bien, todavía seré tetrapléjico, pero viviré porque tendré un cuerpo mejor”.

Por su parte, la historiadora médica Brandy Schillace aseguró en el libro ‘Mr. Humbre and Dr. Butcher’ que “esta es en parte la razón por la que White lo llamó trasplante de cuerpo, dejó de llamarlo trasplante de cabeza. Solo le están dando un trasplante de órganos, pero todos los órganos a la vez. Suena mejor cuando se piensa de esa manera”.

Sin embargo, esta cirugía que pintaba como expectativa para un cambio y una transformación en la medicina no se pudo realizar porque el costo era excesivo y algunos programas sensacionalistas lo llamaron a él y su paciente de 45 años como el “Doctor Frankenstein y su monstruo”.

THE 1ST SUCCESSFUL HEAD TRANSPLANT

Robert J. White (1926-2010) performed the first successful head transplant by transplanting head from a rhesus monkey on the body of another headless one. The monkey survived for 8 days with restoration of basic sensations and motor function. pic.twitter.com/D06jzsZF5Q

— Faisal Ghani Siddiqui (@FaisalGhani_) January 21, 2022