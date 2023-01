“Entregan el país a los grupos criminales”: las reacciones de los políticos al fallido cese al fuego de Petro con el ELN

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A tan solo cuatro días de haber iniciado el 2023, el Gobierno nacional ya enfrenta su primera polémica. Luego de que el presidente Gustavo Petro anunció que acordó un cese al fuego con cinco estructuras armadas, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desmintió esa información y causó, como era de esperarse, duras reacciones.

Por Infobae

La internet en Colombia esta inundada de cuestionamientos contra el jefe de Estado, quien dio a conocer ese rimbombante anuncio a pocas horas de que se terminara el 2022. De acuerdo con Petro serían el Eln, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada las organizaciones delincuenciales que detendrían sus ofensivas ilegales. Sin embargo, una de estas desistió de ese acuerdo.

Los que principalmente aprovecharon la información para, de nuevo, criticar al primer mandatario fueron varios de los alfiles de la oposición. Por ejemplo, uno de los candidatos a los que Petro derrotó en las pasadas elecciones presidenciales, Federico Gutiérrez, insinuó que el Gobierno está improvisando y tiene desprotegido al pueblo colombiano.

“Gobierno Petro anuncia lo que no es cierto. ELN dice que no acordaron ningún cese al fuego. Lo más grave de esto es que ya el gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales”, aseveró el también exalcalde de Medellín.

Otro de los aspirantes a Presidente que también se pronunció al respecto fue Sergio Fajardo, quien tildó al gobierno de no tener rigor a la hora de verificar la información que emiten a través de sus canales oficiales.

“INCREÍBLE. ELN anuncia que no han firmado ningún cese bilateral del fuego!. Los militares se entraron por tuiter que estaban en cese al fuego con 5 grupos armados! Como dicen los campesinos “mala tos le siento al perro”. Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal”, señaló el exgobernador de Antioquia.

Desde el Centro Democrático también hubo serios señalamientos. La senadora Paloma Valencia cuestionó que no solo el ELN desconociera el anuncio del jefe de Estado, sino que también criticó que los dirigentes de la Fuerza Pública se enteraran por Twitter del anuncio con el que Petro finalizó el 2022.

“El anuncio del cese al fuego que hizo el Presidente no lo conocían los militares; y no lo conocía el ELN No es un chiste”, expresó Valencia.

Del uribismo también se pronunció el senador Miguel Uribe Turbay, quien sindicó al mandatario colombiano de llegar al poder, supuestamente, diciendo falacias. “Con mentiras Petro ganó la presidencia, y con mentiras pretende gobernar. Sus engaños ponen en peligro a los colombianos”, aseveró el congresista opositor.

Desde Cambio Radical reaccionó el senador David Luna, quien tildó de “impresentable” y “una falta de respeto con la ciudadanía” que el ELN haya desmentido la noticia que no ha dejado de sonar desde el pasado 31 de diciembre.

“Usted -Petro- debe ordenarle a las Fuerzas Armadas ejercer control territorial y proteger a nuestra sociedad civil. Al ELN: la paz, se logra con hechos, no con palabras y mucho menos con comunicados”, señaló Luna.

El precandidato a la Alcaldía de Medellín, Gilberto Tobón, también cuestionó el anuncio del presidente Petro y le enrostró un pasado intento de firmar la paz con las guerrillas: “¿Cuál era la necesidad del gobierno de anunciar un cese al fuego inexistente con el ELN? Forzar los tiempos de un proceso de paz con un grupo tan fanático podría resultar en un Caguán 2.0. La voluntad política no debe llevar al error”, trinó el analista político.

Dentro de las reacciones también estuvo la de algunos aliados de Gustavo Petro como el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien exhortó al mandatario a seguir los pasos del expresidente Juan Manuel Santos, quien logró firmar la paz con las extintas FARC.

“Un “cese al fuego bilateral” no concertado sólo puede salir mal. Por el bien de la paz de Colombia, urge claridad del MinDefensa y del Alto Comisionado de Paz sobre declaraciones del ELN y fuentes del ejército”, aseveró.

Como estas fueron múltiples reacciones tanto a favor como en contra del hecho que, se espera, sea aclarado por parte del Ejecutivo colombiano en las próximas horas.