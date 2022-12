El Tiempo: ¿Qué se ha conseguido en las relaciones con Venezuela? Benedetti responde

Posteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Desde el pasado 24 de agosto el exsenador Armando Benedetti fue designado como embajador colombiano en Caracas. Fue un primer gesto para el restablecimiento de las relaciones, rotas desde el pasado gobierno.

Sobre lo que se ha logrado, sobre las expectativas que se tienen pero también sobre sus reclamos porque la Cancillería todavía no ha designado los 15 cónsules colombianos en el país vecino, EL TIEMPO habló con el funcionario.

¿Hasta ahora qué se ha conseguido en las relaciones con Venezuela?

Lo que se ha conseguido, hasta hace un tiempo parecía inalcanzable e inimaginable. Restituimos la relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las aéreas, las de transporte de carga. También logramos que Monómeros nos dejara a 600 dólares la tonelada de urea. Hemos logrado muchas cosas.



¿Y en todo esto se partió de cero?

De cero no, de menos 10. Estaba mal lo que tiene que ver con inmigración, salud, infraestructura, con prácticamente todo.



¿Cómo va la integración aérea?

Hay cuatro empresas con frecuencia todos los días. Eso ya se logró.

¿Y qué resultados se han obtenido tras la visita del presidente Petro a Caracas?

Comienzo por decirle que el presidente Petro vino a Caracas porque, en primera medida, la frontera estaba en manos de las mafias.



¿Y hoy todavía están en poder de las mafias?

Ya casi que no, pero lo que pasa es que las mafias se quedaban con el 40 por ciento de lo que pasaba. Entonces si tu haces las cuentas, que este año vamos a llegar a 800 o a 1.000 millones de dólares las exportaciones colombianas a Venezuela, que es el 300 por ciento de lo que fue el año pasado, y si eso es así y se quedan con el 40 por ciento, imagínate lo difícil que es. Es claro que hay altos funcionarios de ambos países en la frontera que hacen todo lo posible para que siga el contrabando.

La verdad habido demora en la designación de los cónsules. El pasado gobierno dejó esto a la desidia

¿Pero hay quienes aseguran que el restablecimiento de la relaciones ha sido lento por cuenta de Venezuela?

A la larga, hemos hecho de todo. Hemos resuelto lo diplomático, lo comercial, lo de la urea, transporte aéreo, transporte de carga Hemos hecho de todo así muchos no lo quieran reconocer

¿Pero todavía no se han nombrado los cónsules?

Sí señor, la Cancillería hasta el día de hoy no ha nombrado los cónsules para atender a 5 millones de colombianos que están en Venezuela.

¿Y hay qué ha pasado?

La verdad, ha habido demora por parte de la Cancillería en la designación de los cónsules. El pasado gobierno dejó esto a la desidia en la medida en que no había un pasaporte, una cédula, un registro civil no había nada.

¿Cuántos consulados colombianos había en Venezuela?

En Venezuela había 15 consulados, de los cuales 14 los desmantelaron y todos los muebles los metieron aquí en Caracas. Entonces los cierto es que hoy no tenemos ningún consulado abierto para atender a los cerca de 5 millones de colombianos que están acá en Venezuela. Duque los dejó tirados en la desidia y parece como si con la Cancillería estuviéramos en lo mismo.



¿Y ante eso como están haciendo esos colombianos?

Pues en lo que yo he podido he tenido que hacer funciones consulares.

¿Y para el próximo año que se puede esperar de las relaciones con Venezuela?

Por ahora lo único que nos hace falta es que el ministro de Comercio Exterior se juegue todo por el tema de aranceles.

¿Como termina la balanza comercial este año con Venezuela?

Ya dije que las exportaciones colombianas van a llegar casi que a 1.000 millones de dólares mientras que el año pasado no pasaron de 400 millones. La balanza comercial con Venezuela en alimentos, frutas y hortalizas ha crecido casi tres veces más. Si yo logro lo que tengo previsto en un año, puedo aumentar en tres puntos el PIB nacional. Nosotros no nos acercamos a Maduro por el tema de ideología, sino que tenemos la misma historia, el mismo libertador, somos hermanos aunque las relaciones entre nosotros siempre han sido una montaña rusa y esta es la primera vez que podemos hacer una relación de verdad verdad.



¿Para terminar, le preocupa a Venezuela que Colombia esté alistando la compra de unos aviones de guerra?

No, claro que no, claro que no. A nosotros los que nos debe interesar es que si el dólar está 5.000 pesos, que es mejor que tener a la vuelta de la esquina a alguien que te pague en dólares, eso es lo que hay que hacer. Por eso hemos traído agremiaciones del sector industrial y comercial y fuera de eso se van a reunir los banqueros, los fiscales y se tiene cooperación judicial y entre la fuerza pública. Lo que hemos hecho es increíble.