Shakira y Piqué venden su mansión de Barcelona, bajo estrictas condiciones

Aunque hasta la fecha, Shakira no ha definido cuándo se va de Barcelona a España y además se llegó a pensar que Piqué se quedaría viviendo en la casa que compartía como familia; se dio a conocer que la mansión de ambos se ha puesto en venta.

Junto a una compañía inmobiliaria, Shakira y Piqué trabajan en pro de vender la casa, ubicada en la comunidad de Esplugues de Llobregat.

De acuerdo a las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, mejor conocidas como las ‘Mamarazzis’; los papás de Milan y Sasha ya le otorgaron la venta de la propiedad a una inmobiliaria. La compañía será la encargada de promoverla bajo ciertas condiciones; pues quieren que solo sea visitada por gente con real potencial económico y no por cualquier curioso.

Asimismo, se hizo saber que para la venta no circularán fotografías de los espacios, pues no quieren que imágenes de cómo lucía su residencia circulen por internet.

“Ya tenemos controlada la inmobiliaria que va a poner a la venta las propiedades. La única sociedad que tienen juntos, Shakira y Piqué, son las tres casas, la de Shakira, la de los padres de Shakira y la de los padres de Gerard Piqué. Pensábamos que la casa de los papás de Gerard Piqué quedaba fuera de esta repartición, pero no, queda dentro. La pondrán a la venta en breve. No tienen intención de colgar fotos. No tienen intención de mostrar a visitas, a no ser que se demuestre que se tiene pasta (dinero) y que hay solvencia como para comprarla, no te la van a enseñar”, aseguraron ambas periodistas.