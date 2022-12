EN FOTOS: se hizo el primer tatuaje de Messi con la Copa del Mundo… este fue el resultado

En un país futbolero, después de cada copa ganada, viene un tatuaje que la inmortaliza. No lo impone nadie, pero es como si estuviera implícito entre los fanáticos. Y la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022 no sólo no es la excepción a la regla sino que, además, es la más esperada. Es que trae consigo la imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo.

Por Clarín

Los tatuadores de todo el país coinciden en que sus celulares colapsan de mensajes desde el domingo a las 16, cuando la albiceleste se coronó campeona del Mundial.

Los pedidos son similares entre sí y tienen un claro denominador común: el 10 argentino con la Copa. El dibujo varía en si lo quieren acariciándola, besándola, mirándola o levantándola.

Pero mientras todos lo desean y ruegan por un turno lo antes posible, hay un argentino que se convirtió en el primero del país en tatuarse la imagen de la victoria.

Se trata de Tomás, un cordobés que apenas horas después del agónico triunfo ante Francia, se dirigió al estudio de Andrés Baiardi, en el barrio San Carlos, para materializar su deseo.

“Salimos campeones ayer, nos escribimos a las 6:30 con Andrés me dijo ‘vamos ya al local’ y partí nomás. Sacrificamos un poco los festejos, el momento de furia, pero bueno había que dejado inmortalizado. Tenía turno para abril yo”, contó el hombre en diálogo con el medio local El Doce que se estuvo tatuando durante varias horas.

Y agregó: “Tenía la idea de tatuarme a Messi desde que ganamos la Copa América. Desde que perdimos la final de 2014 no dependía del resultado. Pero estaba esperando porque obviamente tenía mucha ilusión de que esté con la Copa así elegía esa imagen. Así que cuando me escribió Andrés abandoné a todo el mundo y me subí al auto”, relató.

El tatuaje es de Lionel Messi besando la Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina. El detalle es que en el retrato, el escudo de la AFA ya tiene las tres estrellas.

“Ya estaba la tercera estrella ganada asi que no era mentira. Lo quería completo. Estoy muy contento y agradecido con Andrés por dejarme ser el primero”, dijo Tomás.

