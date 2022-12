Muere Terry Hall, vocalista de la banda “The Specials”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Terry Hall, vocalista de “The Specials”, grupo británico formado en los pasados años setenta, ha muerto a los 63 años, informó este martes la banda en su cuenta de Twitter.

“The Specials” se formó en la ciudad inglesa de Coventry en 1977, por Jerry Dammers, Lynval Golding y Horace Panter, mientras que Hall, Staple, Roddy Byers y John Bradbury se unieron un año después.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes y compositores más brillantes de este país ha producido alguna vez”, señala una nota del grupo.

Terry Hall fue un “padre maravilloso” y una de las personas “más amables, divertidas y auténticas”, agrega el comunicado, en el que se destaca la música creada por el cantante.

“Todos los que lo conocieron y lo querían le echarán profundamente de menos”, pero deja una “música notable” y “su profunda humanidad”.

Su compañero de banda Neville Staple tuiteó que estaba “profundamente entristecido” al enterarse de la muerte de Hall.

“Sabíamos que Terry no estaba bien, pero no nos dimos cuenta de cuán grave era hasta hace poco”, agregó.

La banda originalmente se llamaba The Automatics, antes de cambiar su nombre a The Coventry Automatics, The Specials AKA The Automatics y finalmente, en 1978, se decidió por The Specials.

La banda se hizo famosa en medio de una profunda recesión económica, la decadencia urbana y la fractura social a principios de la década de los pasados años ochenta.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, el grupo The Specials produjo una serie de éxitos, incluidos A Message To You, Rudy, Rat Race y Ghost Town, que alcanzaron el número uno.

La banda se separó en 1981, y Hall, Golding y Staple pasaron a formar Fun Boy Three, mientras que Dammers y Bradbury lanzaron un álbum bajo el nombre de The Special AKA, que generó el exitoso sencillo Free Nelson Mandela en 1984. EFE