Raúl Ochoa Cuenca: Claudia and Adrian

Posteado en: Opinión

No traigo a los papeles del CREM la noticia de que esta pareja de ex funcionarios del ejército venezolano fueron encontrados culpables. por ladronismo el cual es un tipo de robo más sofisticado, (www.diccionario variantes español-4rc.org, ejemplo: la corrupción) por un tribunal penal de la ciudad de Miami en los Estados Unidos de América.

Realmente la noticia como tal no me interesa ¿ cuántas parejas de delincuentes, de vulgares delincuentes como estos dos, no obstante los trapos de Versace o Gucci, son condenados en el mundo todos los días ? lo que ocurre es que esta pareja, la formada por el guardia del cuerpo de Chavez, el ex caporal del ejército Adrián Velasquez, de quien el finado confesaba que era de su más estricta intimidad y por su esposa la Sra Claudia Diaz, enfermera que formaba parte del servicio sanitario de la Guardia de Honor de la presidencia de la República de Venezuela.

Esta dupla, la de Claudia la enfermera y de Adrián el guardaespaldas por sus actividades y el amor que dicen se profesan me han hecho recordar a una célebre pareja americana: Bonnie and Clyde quienes han originado cientos de libros y varios filmes donde cuentan la historia de esta pareja de delincuentes de los años 30 del siglo pasado. Historia que tiene como escenarios varios estados de la Unión americana

Afirman quienes conocen a la pareja venezolana, residente transitoriamente y en contra de su manifiesta voluntad en el estado de la Florida y otros que conocieron a la ya fallecida, que ambas parejas se profesaban gran amor, como de la misma manera amaban también el dinero viniera de donde viniese, ese sucio dinero que despide un nauseabundo olor, el de la muerte.

Así como Clyde empuñaba con maestría su escopeta doble cañón Smith and Wesson, Adrián era el de la pistola o el sable si la lucha era cuerpo a cuerpo, Bonnie y Claudia eran las que planificaban, ya que eran más inteligentes, dicho en criollo, eran más pilas que Clyde el que disparaba a quemarropa y Adrián quien usufructuaba su músculo, ya que estaba todo el dia y toda la noche detrás de Chavez, obviamente cuidándolo.

Me atrevo a afirmar que esta pareja, la de de Claudia (a) la enfermera de Chavez y Adrián (a) el guardaespaldas, responde perfectamente al estereotipo del delincuente de cuello blanco surgido de la revolución Chavista a inicios del siglo XXI, todo se vale a fin de crear el hombre nuevo, decía el muerto de Sabaneta de Barinas.

Sí definitivamente veo muchas similitudes entre Bonnie and Clyde y Claudia and Adrián entre ellas, la gringa con la ayuda de los revólveres Smith and Wesson, doble caballito, robando bombas de gasolina, mientras la criolla, se especializó en robar también gasolina, pero directamente del tesoro de la corporación venezolana que producía la gasolina, no era lo mismo pero mas o menos. La parejita gringa con las estaciones de gasolina y la criolla con la tesorería de petróleos de Venezuela, que dirigia el sobrino de doña Cilita.

Si efectivamente, ambas trabajaban con la gasolina como materia prima, ambas parejas la transformaban en dólares, la texana era Clyde and Bonnie atracando a mano armada en el estado de Kansas mientra Claudia y Adrián también atracaban pero a mano desarmada desde su renovada oficina de la avenida Urdaneta. No cambiaba mucho, gasolina era y dólares robados son.

Pero menester es reconocer que con el dinero robado al pueblo de Venezuela Claudia and Adrián se vestían muy elegantemente, inclusive hasta para ir a trotar todas las mañanas en el Parque del Retiro, siempre enfundados en sus sportswear super luxury de Nike y en sus cuidados pies luciendo sus Tenis Air Yeezy 1, porque es allí donde los VIP de Madrid se encuentran todas las mañanas. La pareja amiga de Chavez se esforzaba saludando a todos, aunque tenemos que reconocer confesaba Claudia, que el saludo de vuelta era prácticamente inexistente y cuando alguien respondía era, digamos, entre dientes.

¿ Será que ya saben quienes somos nosotros ? le preguntaba Claudita al marido, pero el ex de Chavez guardaba un sepulcral silencio. Mientras ella con la cara que reflejaba su disgusto, repetía entre dientes una y otra vez: esos desgraciados yankees que nos están haciendo la vida imposible y pensaba en voz alta: ay Diosito, si mi comandante estuviera vivo….

Basta observar a doña Claudia con el tailleur color rojo púrpura, fotografía que había sido escogida por su consejero de imagen, el zar del concurso del Miss Venezuela, el cubano Osmel Sousa para entender que en sus planes no existía la posibilidad ni de ser expulsada de España y menos de llegar a Miami en un vuelo de esos que llaman One way flight. Pero por favor, no confundamos las cosas, esa colección de varios vestidos firmados Coco Chanel o Versace era solo para cuando de entrevistas exclusivas se tratase.

Mientras la pareja venezolana-española, porque ahora tienen doble nacionalidad, ya que pagaron muy bien a un bufete de abogados que les recomendó el buen amigo Jose Luis Rodriguez Zapatero, siempre Rodriguez Zapatero, siempre presente en todos los guisos. Si así fue, por un milloncito en tiempos muy rápidos obtuvieron ambos la nacionalidad española. ¿Y qué es un milloncito para evitar que España nos extradite ? Nada mi amor, eso es nada, pagale y ya, exclamando que para eso hemos trabajado muy duro (sic)

Pero es que esto que ha ocurrido es verdaderamente una hecatombe. Si, cuando comenzábamos a gozarnos los ahorritos que con tanto esfuerzo habíamos acumulado y cuando habíamos resuelto el problema de la vivienda, ya que es bueno recordar que tras mucho bregar, consiguieron resolver el problema de donde vivir, consiguieron con la ayuda de la esposa de un ex viceministro amigo una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y a su presupuesto. Sí gracias Señor, gracias Señor repetía Claudita una y otra vez (me imagino que se refería a Chavez y a Gorrin) muy, pero muy emocionada confesaba casi con lágrimas que por fin habían conseguido un apartamentico en Madrid, sí sí, es muy céntrico, decía con una inmensa expresión de felicidad, es en el Barrio de Recoletos (9.000 Euros el metro cuadrado según www.telemadrid.es), hemos tenido mucha suerte, esta cerca de todo.

Según la policía tributaria, división especializada del cuerpo de Policía Nacional de España el “apartamentico”está avaluado hoy en algo más de 2.4 millones de euros y tiene una superficie de 285 metros cuadrados.

Verdaderamente doña Claudia, hay que reconocerlo, ustedes han tenido mucha suerte al haber encontrado esa oportunidad en el año 2015. Sí señor, porque no lo podemos negar, fue una oportunidad y Adrián me dijo: mi amor no podemos perder este chance, llama ya a la inmobiliaria para firmar mañana mismo.

Y ahora presos y deportados los dos. Doña Claudia, hoy llamada la interna número C D 12345, está muy preocupada por su apartamentico. Parece que las autoridades tributarias españolas lo incautaron y permanece a la orden del tribunal de la Audiencia Nacional.

Pero fueron estos años de vivencia maravillosos. Todas las semanas teníamos algún ágape que ofreciamos a nuestro círculo de amigos, la mayoría ex colaboradores del comandante eterno. Nosotras las chicas pasabamos la tarde jugando cartas y hablando del colegio de los muchachos y lógicamente con nuestros whiskitos unas y otras con un coctelito que la cocinera, ecuatoriana ella, preparaba tan bien que mis invitados pensaban que eran preparados por un experimentado barman ( y les confieso una cosa, lo que le pago es una tontería ya que le prometí que y que le iba a arreglar los papeles, pero mentiras mías, yo no me meto en esos asuntos, una no sabe que ha hecho en su pais (madre mia Claudita, tienes ovarios, la burra llamando orejona a la coneja).

Efectivamente doña Claudita no sabe que ha hecho la cocinera en el Ecuador, si usted supiera señora cocinera lo que doña Claudita hizo en Venezuela, saldría corriendo gritando auxilio, auxilio salvenme corro peligro de muerte.

Mientras los hombres del grupo echan una mano de dominó y otros pasan el tiempo viendo el juego de fútbol con un whiskysito Sherry Oak de The Macallan de 30 años, el de 6.300 euros la botella, ese fulano Macallan, nos dice en voz bajita Claudita (les recuerdo que es así la llama su círculo íntimo) es el único escoses que a mi hombre no le produce dolor de cabeza, ah porque doña Claudia ya no habla de ratón, no no, ella está aprendiendo a comportarse en todos los aspectos como una dama de gran clase, bueno así dice ella.

Pero la Claudita no se detiene, continúa confiandonos sus, cosas privadas, nos dice con cara de satisfacción que en cambio con la otra empleada domestica le paga el sueldo mínimo porque esta si tiene los papeles en regla y además de vez en cuando nos dice que le da su propinita porque la verdad es que me mantiene el apartamentico reluciente, esta es una peruana, de quien la hoy prisionera número CD-1234, o sea la ex Doña Claudia también se refiere a ella como mi mucama preferida y aprovecha, tan bella ella, para recordarnos, y es un consejo que nos da, hagan como nosotros, no contraten personal venezolano, no fuera a ser que el fiscal Tareck los infiltrarse con unas agentes 007 del servicio secreto de las Milicias, cuerpo de élite de las fuerzas armadas de Venezuela, que según Padrino Lopez, el ministro, es equivalente al M16 inglés.

Concluyo esta malholiente reseña al constatar que la pública acusación ha probado que se han robado descaradamente el dinero del pueblo venezolano, cuando en la audiencia del día de ayer, en un tribunal penal de la ciudad de Miami, quedó demostrado que este par de sinvergüenzas y traidores de la patria, al menos se habían embolsillado como pago por comisiones, al usufructuar ilegalmente e inmoralmente su posición como Tesorera de la nación venezolana y presidente del Fonden unos 100 millones de dólares. Aun cuando versiones no confirmadas aseguran que el botín puede haber llegado a la espeluznante cifra a los un mil millones de dólares, 1.000.000.000, Si no es un error ni mío ni de usted lector, está leyendo correctamente, mil millones de dólares. Tampoco me interesa saber si lo hacían con el tal Gorrin o con otros delincuentes, a quienes también y seguramente les llegará su momento, lo único cierto en esta historia, por ahora, es que estos dos delincuentes apátridas no lograron burlar el espíritu de la ley, sea gringa o china o del polo norte, hoy están presos con una exótica braga anaranjada y solo me resta esperar que la sentencia sea muy, pero muy larga.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 18 de diciembre del año 2022.