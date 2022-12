¿Qué preparan Disney World y Universal Studios para la Navidad y el Año Nuevo?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Orlando es uno de los lugares más populares de la Florida durante la temporada de las fiestas. Ya se anunció la programación para toda la familia, con clásicos como “Mickey’s Very Merry Christmas Party” y “Universal’s Holiday Parade con Macy’s”.

Por infobae.com

Durante la temporada de fiestas de fin de año, una de las actividades familiares más populares es visitar los parques temáticos de Orlando, principalmente los de Walt Disney World Resort y Universal Studios. Y es que para esta época ambos complejos de entretenimiento tiran la casa por la ventana. Tanto para Navidad como para la despedida del año, Nochevieja, ambos son un destino atractivo para grandes y chicos.

Con las decoraciones navideñas y las diferentes experiencias que comenzaron a surgir el día después de Halloween, la época festiva en los parques de la Florida es la mejor del año. Cada tipo de visitante de los parques de Disney y Universal encontrará algo especial para su gusto.

Walt Disney World Resort

Sin dudas, Magic Kingdom es la atracción principal de los parques de Disney, y el evento más popular de cada año es Mickey’s Very Merry Christmas Party, que se vende por separado. Sus aspectos más destacados incluyen el espectáculo Mickey’s Most Merriest Celebration y Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade en Main Street USA. Tampoco se pueden olvidar las superposiciones festivas en atracciones selectas y un extenso menú de comidas, bebidas y golosinas temáticas.

En Disney World, el evento navideño más popular de cada año es “Mickey’s Very Merry Christmas Party”. (Disney)

Algunas de las atracciones con especiales para la temporada navideña incluyen Jungle Cruise (que se transforma en Jingle Cruise), Space Mountain, Tomorrowland Speedway, Monsters Inc., Laugh Floor y Mad Tea Party. Los invitados también pueden celebrar las fiestas junto a Buzz Lightyear, Mike Wazowski y Stitch en el espectáculo A Totally Tomorrowland Christmas en el Rockettower Plaza Stage.

Los fuegos artificiales comenzarán mucho antes de fin de año, desde el 23 de diciembre, con Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks, que tendrán lugar todos los días a las 8:15 de la noche hasta el 29 de diciembre. Pero para el 31 de diciembre habrá explosiones en todos los parques para recibir al 2023. Todos los parques, excepto Animal Kingdom, estarán abiertos pasada la medianoche.

EPCOT es el lugar más emocionante para estar en la víspera de año nuevo en Disney World. El espectáculo Countdown Fireworks es la forma más popular en que los visitantes celebran la fecha. Podrás disfrutar de la música de DJ en vivo en todo el parque, y beber y saborear algunos de tus favoritos en World Showcase.

EPCOT es un lugar en particular emocionante para estar en la víspera de año nuevo. (Disney)

Para una celebración enfocada en familia entera está el espectáculo de fuegos artificiales Magic Kingdom’s Fantasy in the Sky Fireworks para el conteo final hasta el nuevo año. Ver brillar el cielo sobre el Castillo de Cenicienta con esta presentación es una forma verdaderamente mágica de empezar 2023 con esperanzas.

Universal Orlando Resort

Las festividades de Universal Orlando son inolvidables, y este año ofrecen decoraciones espectaculares, luces navideñas en Universal Studios y comida festiva. Con la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter o con el regreso de Grinchmas encontrarás alegría navideña en casi todos los rincones del resort.

En Universal Studios, entre las opciones para celebrar la Navidad, se destaca la “Universal’s Holiday Parade” con Macy’s. (Universal)

De todas las opciones para celebrar la temporada navideña en Universal Studios, la más popular es Universal’s Holiday Parade con Macy’s. Este desfile es diferente a cualquier otro en Orlando. Este alegre espectáculo viaja más de 26 millas (42 kilómetros) a través del parque, en 15 carrozas hechas a mano. Algunas estarán dedicadas a tus personajes favoritos combinados con el tema de Universal Studios Christmas, incluyendo a Shrek, los Minions y los de Madagascar.

En Islands of Adventures at Christmas podrás experimentar el Grinch’s Holiday Spectacular, una de las experiencias navideñas más singulares que se pueden tener. Durante la temporada, Seuss Landing está decorado con el mismo encanto y alegría de las fiestas que aparece en Dr. Seuss’s Who-ville. También podrás dirigirte a Hogsmeade para ver cómo el Castillo de Hogwarts se transforma para el espectáculo de proyección Magic of Christmas.

Una de las experiencias navideñas más singulares que se pueden tener es el “Grinch’s Holiday Spectacular” en Islands of Adventures at Christmas. (Universal)

El 31 de diciembre tendrá una celebración similar a la celebración del 4 de julio. En consecuencia, el horario del parque temático para el 31 de diciembre se extenderá hasta la 1:00 de la mañana.

Aunque Universal Orlando aún no ha hecho un anuncio formal de una celebración de Nochevieja, divulgaron detalles en un comentario en las redes sociales. Al igual que el evento del Día de la Independencia, se presentará una banda de alta energía.

Al ser un evento de Nochevieja, la fiesta culminará con una cuenta regresiva especial y una breve exhibición de pirotecnia a las 12. Los invitados deben tener en cuenta que, dada la ubicación de Universal Orlando dentro de la ciudad de Orlando, sólo se realizará una exhibición limitada de fuegos artificiales. Este evento estará incluido en el precio de la entrada regular a Universal Studios Florida.