Elon Musk debe renunciar a la jefatura de Twitter, según la consulta que convocó

El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, debería renunciar a la dirección de la red social a tenor de los resultados de la consulta que él mismo convocó y en la que consultaba a los usuarios si era él quien debería o no seguir dirigiendo la empresa.

A la pregunta “¿Debo seguir a la cabeza de Twitter? un 57,5 por ciento de usuarios de la red social ha votado “no”, mientras que un 42,5 por ciento ha optado por el “si”, de un total de 17,5 millones de usuarios que han participado.

El mismo Musk prometió, cuando convocó la consulta, que acataría los resultados.

El magnate también publicó otro mensaje en el que anunció que habría una votación para “cambios mayores de política” en la red.

Ante la avalancha de comentarios que generó su anuncio de que iba a consultar a los usuarios su continuidad, Musk aclaró: “No se trata de encontrar un director ejecutivo (CEO), se trata de encontrar un director ejecutivo que pueda mantener Twitter con vida”.

Ante el comentario de un voluntario para asumir la dirección de la red social, Musk le lanzó una respuesta casi dramática: “Te tiene que gustar mucho el dolor -le respondió el millonario-. (Y hay) una pega: tienes que invertir los ahorros de tu vida en Twitter, pues está en vía rápida hacia la bancarrota desde mayo. ¿Sigues queriendo el trabajo?”, ironizó.

El desembarco de Musk en Twitter, que compró por 44.000 millones de dólares, ha ido seguido de numerosas polémicas, y las más graves han sido las referentes a la política de contenidos y a la posibilidad de que la propia red social admita críticas contra su propietario. EFE

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022