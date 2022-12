Accidente mortal en California: Un Ferrari quedó partido por la mitad tras impactante choque

Un Ferrari quedó partido por la mitad en un accidente automovilístico que tuvo lugar este viernes en una carretera del estado de California, EE.UU., informan medios locales.

Por RT

El siniestro involucró a otros dos coches, que fueron impactados por el superdeportivo. El conductor del Ferrari fue declarado muerto en el lugar, mientras que los conductores de los otros dos autos fueron trasladados a un hospital en estado crítico.

La violenta colisión se debió a un exceso de velocidad, estiman los investigadores.

A #Ferrari California is split in half in a deadly high-speed crash in the O.C. Three cars are involved in the the violent collision, with wreckage strewn across Santiago Canyon Road. Eyewitness News with new details in the crash. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/bq9yz8Sbo2 pic.twitter.com/Xpfn4CZp3p

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 17, 2022