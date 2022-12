Petro en Semana: su salud, paz con el ELN, Pedro Castillo “víctima” y su relación con Maduro

Posteado en: Destacados, Internacionales

El presidente de Colombia Gustavo Petro, en una profunda entrevista con Vicky Dávila, habla de su salud y responde sobre su relación con Nicolás Maduro. Dice que Pedro Castillo, en el Perú, es una “víctima” y que a él también lo quisieran tumbar.

VICKY DÁVILA: Sobre su salud, justamente, no iba a empezar la entrevista. Pero ya que tocamos el tema, y a propósito, ¿no hay nada de qué preocuparse? Presidente, ¿usted está bien?

GUSTAVO PETRO: Sí, aunque tengo mi gastritis hace un largo tiempo. La tengo que vigilar porque puede generar problemas. Me ataca cuando no hago la dieta bien hecha. Hay alimentos que pueden ser muy dañinos. Pero en general estoy bien. Hemos tenido en viajes internacionales graves problemas de virus. Creo que hay un grave problema de virus en el mundo. En el viaje a Egipto, de esa me salvé, pero enfermó de covid a varios periodistas. Incluso venía en el avión, lo cual era muy riesgoso. Nos tocó a todos hacernos el examen, no hubo problema. En México nos pasó lo mismo, pero se enfermaron esta vez los funcionarios del Consulado de México. Fueron cuatro. Pero no fue covid, fue un virus raro, ese sí me enfermó. Pero en general, digamos, nos hemos defendido bien.

V.D.: Sobre su salud se dicen muchas cosas. Que tiene cáncer, que se está muriendo, todo eso lo debe haber oído.

G.P.: (Risas) Pero eso es carreta. La gastritis sí tiene un riesgo alto, pero hasta ahora estoy muy bien.

V.D.: Presidente, ¿cuál es la diferencia entre voceros de paz y gestores de paz?

G.P: Son palabras de la ley. Tienen que ver básicamente con la Ley de Paz que se ha venido prorrogando desde hace muchos años y que ha sido el marco jurídico para negociar con los grupos armados. Con las Farc en el pasado, por ejemplo, y con el ELN. Ahora la ampliamos hacia lo que llamamos el conflicto social, que dejó gente en la cárcel. Mi opinión es que un conflicto social no debe por qué tener gente en la cárcel. Son centenares de personas, ni siquiera en la cárcel, también imputados, procesados; es decir, se le ha puesto un procedimiento judicial a la protesta. Hay casos extremos y no vamos a decir que todo es así, pero en general eso no debe ser. Nosotros solo nos vamos a mover en la figura de voceros, no vamos a incidir en los procesos judiciales, no podemos. El juez, su procedimiento, si es el caso de la Fiscalía, sigue, continúa. Lo que vamos a intentar con la Fiscalía es que en el proceso judicial pueda haber una mayor amplitud de miras. Tú no le puedes decir a la juventud excluida del barrio popular colombiano que su destino es la cárcel porque estás cerrando completamente las puertas. Hay que abrir otro destino. Tu destino, joven, es el estudio.

V.D.: Su anuncio de dejar en libertad a integrantes de la primera línea presos ha desatado una tormenta judicial. El fiscal, la procuradora y el presidente de la Corte Suprema coincidieron en que no se puede, pero usted ha seguido adelante.

G.P.: En la ley se habla del conflicto social, y se nombran voceros cuando ese conflicto social ha terminado con muchas personas en la cárcel.

V.D.: ¿Con el ELN sí se va a llegar a la paz?

G.P.: El ELN no tiene otra opción. Yo les decía: o es el sacerdote Camilo Torres o es Pablo Escobar. ¿Cuál es el camino? Mire Buenaventura, lleva tres meses sin muertos.

V.D.: Cómo le ha ido con Maduro, ¿bien o mal?

G.P.: Se está normalizando la relación. Va más lento de lo que pensaba. Por ejemplo, para abrir el puente de Tienditas, que es un gran puente, las sanciones allá son una limitante para muchas cosas. Hay un proceso de negociaciones que hemos tratado de respaldar entre el Gobierno venezolano y Estados Unidos, y se han logrado unos avances. Estados Unidos ya tienen su empresa petrolera allá, es de sus mayores intereses. Y no sé si sea el interés de la población que necesita comer y tener una vida digna.

V.D.: ¿Cuándo habrá un encuentro formal con Joe Biden?

G.P.: Se está preparando eso. No tengo una fecha exacta

V.D.: Se está comparando con Castillo…

G.P.: Pero aun así, en ese arrinconamiento, creo que este señor del Perú ha vivido una cosa peor y sin mayor solidaridad. Uno ve por las noticias que el pueblo sale. Hay un problema grave, una emergencia, hay movilizaciones, sobre todo en la parte de la Sierra, que fue donde votaron por él. Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y la Sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Ese presidente, elegido popularmente, es de la Sierra. Lo tumban, entre otras razones, porque es de la Sierra, porque es pobre.

V.D.: O sea, ¿usted no cree que Pedro Castillo sea corrupto?

G.P.: No puedo decirlo, no tengo elementos. Lo que uno ve es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Es un presidente, imagínese eso.

V.D.: Pero sí lo han acusado de ser, supuestamente, la cabeza de una organización criminal.

G.P.: Pero no está condenado por eso. Entonces, usted no puede decirlo. A mí también me decían, por ejemplo, que la venta de acciones que hice, la recompra de TGI, era un acto de corrupción. Claro, eso salía así en el periódico, que se vendió a tanto y se compró a tanto. Hasta que uno tenía que demostrar, incluso con una complejidad técnica, que es valoración de empresas, que no habíamos hecho nada malo, sino lo contrario. Habíamos duplicado el valor de la Empresa de Energía de Bogotá, que es lo que un gobernante debe hacer. Imagínese un detrimento patrimonial en donde el valor de la empresa no ha caído, sino que se ha multiplicado por dos. Pues nunca me pudieron hacer nada, pero sí salían los titulares anunciando cosas que intentaban mostrarme como un corrupto. Lo cierto es que en Perú hay un presidente elegido popularmente que trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso, nosotros no tenemos eso, y vea lo que pasó.

V.D.: Solo déjeme decirle esto. Había una circunstancia particular y era que ese Congreso que él ordenó cerrar estaba a punto de decretarle la vacancia.

G.P.: La vacancia, que es un golpe parlamentario. La vacancia, es decir, te vas.

V.D.: Para usted, ¿Pedro Castillo es una víctima? ¿Lo siente así?

G.P.: Yo sí lo siento así.

