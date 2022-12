“No somos amigos”: Rapero cubano El B descartó la posibilidad del regreso de la agrupación Los Aldeanos (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El rapero cubano, Bian Oscar Rodríguez Gal, mejor conocido en el mundo artístico como “El B”, descartó la posibilidad de reunirse con su excompañero “Al2” y lograr el reencuentro de la agrupación “Los Aldeanos”.

lapatilla.com

Para el interprete el proyecto logró llegar al corazón de millones de personas en el mundo y enfrentar a una de las dictaduras más poderosas de América Latina pero que ya todo llegó a su fin.

Explicó que ya ambos dejaron de compartir afinidad musical y no conservan actualmente una amistad.

“Ya nosotros no somos amigos, que no seamos amigos no quiere decir que seamos enemigos. Ya esto cumplió la misión que tenía que cumplir (…) ya los Aldeanos no tienen nada que sacar, nosotros no nos juntamos por negocios y si esa ya no es la energía por negocio no va a hacer”, dijo.

El B destacó que ninguno de los dos va a forzar nada y que hay que seguir con sus proyectos.

Aquí el video: