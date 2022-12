VIDEO: Enorme incendio en un almacén de la Policía de Nueva York destruye pruebas de casos no resueltos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un devastador fuego declarado este martes en un almacén de la Policía de Nueva York dejó varios heridos y destruyó pruebas de antiguos casos sin resolver, informan medios locales.

Por RT

En la instalación, situada en Brooklyn, se almacenaban objetos inflamables, como coches, motocicletas y bicicletas eléctricas, así como pruebas biológicas, incluido ADN y otras pruebas de delitos que se remontan a unos 20 o 30 años atrás.

Inicialmente los bomberos intentaron contener el fuego desde el interior, pero las llamas se propagaron muy rápido y, debido al posible riesgo de derrumbe del almacén y al humo acre, los equipos de rescate se retiraron del edificio. Tres helicópteros, 33 unidades de bomberos y 140 efectivos trabajaban para contener el fuego.

Ocho personas resultaron heridas, tres de las cuales son bomberos, tres trabajadores de ambulancias y dos civiles.

Jeffrey Maddrey, jefe del Departamento de Policía de Nueva York, afirmó que el incendio es “muy grave y devastador” y subrayó que aún se desconoce el alcance de los daños, que solo podrá determinarse cuando tengan “la oportunidad de examinar el inventario y ver qué había allí”.

#FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 700 Columbia Street in #Brooklyn. FDNY operations are ongoing. pic.twitter.com/MLLTprliyv

— FDNY (@FDNY) December 13, 2022