Mérida: En Saysayal reina la oscuridad… y los vecinos ya no saben adónde acudir para que resuelvan

En Saysayal del municipio Andrés Bello en La Azulita, estado Mérida, los vecinos suman más de dos meses sin servicio eléctrico como consecuencia del desperfecto de un transformador.

Por Jesús Quintero

Uno de los afectados, José Rodríguez, señaló: “Es una comunidad de aldeanos de la tercera edad, vivimos de lo poquito que se produce allá en la montaña. Ahora con esta situación sin electricidad, todo se ha vuelto cuesta arriba”.

El pasado 18 de octubre hicieron el reporte a través de la plataforma de denuncias del chavismo VenApp, y a la fecha casi dos meses han pasado y no los han visitado, al menos, para realizar una evaluación del problema.

Rodríguez dijo que “en lo personal, he intentado hablar con el ingeniero Ricardo Cadenas, jefe de Corpoelec Mérida, y no he podido. Me atiende el personal y me dicen que hay que esperar que Caracas mande el transformador”.

Mientras tanto deben seguir alumbrándose con la luz de la luna hasta que Corpoelec o el Gobierno de Mérida les dé una solución efectiva.