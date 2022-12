En medio de una balacera en México, maestra canta canción de Taylor Swift para distraer a sus alumnos (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El sencillo musical Shake it off de la cantante estadounidense Taylor Swift fue la canción que entonó una pedagoga infantil en México con el objetivo de generar una distracción en sus pequeños alumnos, entre los tres y cinco años, tras escucharse una reciente balacera en Guaymas del estado mexicano de Sonora.

Por Semana

De acuerdo con reportes locales, durante el martes 6 de diciembre en la mencionada ciudad, al noroeste del país centroamericano, una profesora de preescolar e inglés fue grabada cantando el tema de Swift. Enseguida, el video fue subido a las redes sociales y se viralizó.

En el fragmento audiovisual es posible ver que varios niños estuvieron resguardados bajo sus pupitres tras escucharse el bombardeo de armas de fuego. Entonces, la docente procedió a cantar una de las estrofas de la citada composición musical: “¡Come on, I can hear you, shake it off, shake it off!”, recitó la maestra, con un tono de voz alto, para que los menores se distrajeran y no escucharan la ráfaga de disparos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora detalló que hubo un vehículo que fue interceptado por parte de una dupla de sicarios y fue entonces donde se provocaron las disparos. Servicios periciales de la Fiscalía en Sonora recolectó un arma larga de rifle de asalto y un arma corta, añadieron las autoridades de Miramar.

El México real. Una maestra canta a niños para que no se aterren por una balacera en Guaymas, Sonora. Las imágenes son de un kínder, cerca de Miramar. Se arrojaron al suelo cuando ocurría un enfrentamiento al exterior, mientras cantan una canción de Taylor Swift pic.twitter.com/Qz8ze1Bnkb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 6, 2022

