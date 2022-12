Últimas apariciones en público de Kirstie Alley antes de su inesperada muerte

Kirstie Alley murió a sus 71 años, tras sorpresivas dificultades de salud. La reconocida actriz por su protagónico junto con John Travolta en la saga ‘Mira quién habla’ había forjado una carrera desde los años 80, participando en decenas de producciones televisivas y cinematográficas.

Por eltiempo.com

Su camino arrancó en 1982 en el filme ‘Star Trek II: The Wrath of Khan’ y continuó con películas como ‘A Bunny’s Tale’ (1985) o ‘Stark: Mirror Image’ (1986).

Creció como artista al ser parte de la famosa comedia ‘Cheers’, una serie que se transmitió entre 1987 y 1993. Por ella, ganó los mayores reconocimientos en la industria de la televisión estadounidense: un premio Emmy y un Globo de Oro.

Llegó a millones de espectadores más al protagonizar la comedia romántica de ‘Mira quién habla’, y sus dos secuelas, al lado de John Travolta.

Su compañero de escena, colega y amigo le envió un sentido mensaje al conocer su deceso. “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver otra vez”, escribió Travolta.

Alley recibió un segundo Emmy por su actuación en la película para televisión ‘La madre de David’, también conocida como ‘Un cariño especial’. A esta se suman otra decena de producciones, como ‘El secreto de Verónica’, ‘Blonde’ o ‘Un accidente llamado amor’.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer, recién descubierta”, escribieron William True y Lillie Price, sus dos hijos en la red social Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía de Alley sonriente.

Según explicaron, en los últimos meses había sido diagnosticada con cáncer, por lo que estaba en tratamiento en una institución médica de Estados Unidos. Sin embargo, no precisaron qué tipo de cáncer afrontaba.

“Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su alegría interminable de vivir y de cualquier aventura que le espere. Tan icónico como estaba en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíbles”, agregaron.



Su última aparición en Instagram la hizo mediante un video en el que se mostraba contenta porque se unía a la plataforma Cameo, en la cual fanáticos podían solicitar saludos de la famosa actriz.

“Muchos de ustedes me han pedido que haga estos saludos y siempre hago lo que me piden”, expresó bromeando ante la cámara en la publicación que tiene como fecha el 8 de septiembre de este 2022.

Justo en ese instante de fondo se escuchó a un bebé llorando, a lo que ella aprovechó para seguir bromeando: “De hecho tengo un nuevo bebé, sé que soy demasiado mayor para un niño, pero felicitaciones para mí”.

“Si quieres algo divertido o quieres algo sincero, realmente trataré de ser sincera. Diré ‘Hola, te amo’ o ‘Feliz Navidad’ o ‘Quiero el divorcio’. Lo que necesites, lo haré. Paz”, concluyó en el clip, mientras hacía la señal de paz con sus dedos.

Días después publicó el cartel promocional del concurso ‘The Masked Singer’, un reality de televisión en el que famosos se ocultan tras trajes curiosos, salen al escenario, interpretan alguna canción y tratan de no ser reconocidos por el jurado.

En aquel programa transmitido por la cadena ‘Fox’, la actriz le dio vida al personaje ‘Baby Mammoth’: se introdujo en un gran disfraz que retrataba a un mamut de color rosado.

Kirstie Alley passed away at the age 71 on December 5, 2022. She was known as Baby Mammoth in Season 7 of "The Masked Singer". Rest In Peace, Kirstie Alley, you will always be remembered and never forgotten… ??? #kirstiealley #ripkirstiealley #themaskedsinger #babymammoth pic.twitter.com/R3YqAYFgtJ

— Mariah (@TMNTFAN397) December 6, 2022