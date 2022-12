¿Cuándo nació Jesús? Las dudas en torno a la fecha más celebrada por la humanidad

Posteado en: Ciencia, Titulares

Cada año, miles de millones de personas alrededor del mundo celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No obstante, un gran número de investigadores difieren en que Jesús haya nacido en esa fecha, o incluso en el año 1 D.C. Entonces ¿cuándo nació Jesús?

Por: Muy interesante

La mayoría de los historiadores creen que la Iglesia Católica Romana estableció el 25 de diciembre como el día en que se celebrara la Navidad, una de las festividades más importantes del cristianismo, debido a que coincidía con el solsticio de invierno y el antiguo festival romano de Saturnalia, donde se adoraba al dios Saturno. De esta manera, la Iglesia podía cooptar la fiesta popular así como las celebraciones invernales de otras religiones paganas.

Lo cierto, es que nadie sabe con certeza cuándo nació Jesús. Algunos académicos creen que nació entre el año 6 A.C. y 4 A.C., basándose en el pasaje bíblico que relata la Matanza de los Inocentes instigada por el rey Herodes, quien se cree murió en el año 4 A.C. De acuerdo con la Biblia, el gobernante de Judea ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años de edad en un intento por matar a Jesús.

Sin embargo, los historiadores tampoco se ponen de acuerdo sobre el año real de la muerte de Herodes. En su libro Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth (Random House, 2013), el biblista y escritor Reza Aslan escribió que la masacre de Herodes fue “un acontecimiento para el que no existe ni una pizca de evidencia que lo corrobore en ninguna crónica o historia de la época ya sea judía, cristiana o romana.”

Puedes leer la nota completa en Muy interesante