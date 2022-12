Impacto de rayo a Drew Brees: Marca estadounidense se pronuncia sobre el suceso en Venezuela

Drew Brees, exestrella de la NFL, fue alcanzado por un rayo mientras filmaba un comercial en El Catatumbo, cerca de la cuenca del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, región famosa por su constantes descargas eléctricas, acreedora de un récord mundial Guinness.

lapatilla.com

El atleta grababa un comercial para el sitio de apuestas online, PointsBet Sportsbook. Horas después del suceso, la marca estadounidense apuntó estar consciente de los eventos ocurridos en Venezuela y continuarán monitoreando la situación en las próximas horas, sin ofrecer mayores detalles sobre el estado de salud del ex quarterback de los Saints de New Orleans.

La empresa señaló que se reservará los comentarios. “Somos conscientes de la cobertura de los medios sobre el embajador de la marca PointsBet, Drew Brees. Estamos en comunicación con el equipo de Brees y continuaremos monitoreando los eventos durante las próximas horas. En esta etapa no haremos más comentarios”, señaló el tuit.

We are aware of the media coverage regarding PointsBet brand ambassador Drew Brees. We are in communication with Brees' team and will continue to monitor events throughout the coming hours. At this stage we will not be making any further comment.

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) December 2, 2022