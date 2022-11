Este es el problema de salud de Clara Chía, quien colapsó en una cena romántica con Piqué

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Gerard Piqué disfruta ya de su vida como ex futbolista, teniendo en cuenta que hace algunas semanas anunció el retiro del fútbol profesional. La nueva vida del ex defensa español se divide entre sus negocios y de su relación con Clara Chía Martí, su nueva novia. Pero, está atravesando la separación con Shakira en medio de un escándalo. En los últimos días se conoció que su pareja tuvo un problema de salud mientras iban a tener una cita romántica.

Por: El Herlado

Luego de no tener un buen año en lo deportivo, donde no sumó muchos minutos con su equipo y cuando lo hizo no al nivel que él esperaba, Gerard Piqué tomó la decisión de anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional. Pese a que se rumoreaba que podía ir a un club de la MLS, el ahora ex zaguero le puso fin a su carrera que fue bastante exitosa, consiguiendo títulos no sólo con Barcelona sino también con la Selección de España.

Sin embargo, el mayor escándalo que involucró a Piqué fue la separación con Shakira, la madre de sus dos hijos de quien se separó luego de más de diez años de relación. Desde un primer momento se dijo que el ex futbolista le había sido infiel con una mujer mucho más joven que la cantante. El nombre de la tercera en discordia era Clara Chía Martí, de 23 años y que trabaja en la empresa Kosmos, perteneciente al español.

El noviazgo entre Piqué y Clara Chía ya lleva algunos meses y eso ha llevado a recibir miles de críticas por parte de los fans de Shakira. En los últimos días, se supo que la joven había sufrido un problema de salud en medio de una cita romántica y eso obligó a la pareja a retirarse del restaurante. Al parecer, la joven empezó a tener problemas estomacales y de manera inmediata se fueron del recinto.

El problema de salud que interrumpió la cita romántica entre Clara Chía y Piqué pic.twitter.com/hPjqDDyaTN — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 22, 2022

