La inmensa lista de insumos que piden a parturientas del Hospital de Maturín

Familiares de parturientas que acuden al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, denuncian la gran lista de insumos que piden para una cesárea o parto natural.

Corresponsalía lapatilla.com

Señalan que entre materiales quirúrgicos, exámenes y ecos, pueden gastar hasta 150 dólares.

Ciudadanos expresaron que en este centro de salud, el más importante del estado Monagas, solo garantiza “la mano de obra”. Del resto, todos los gastos corren por cuente de la familia. Ya sea a la madre, la parturienta, al esposo o al familiar más cercano, la inmensa lista incluye desde un kit de laparotomía, gasas estériles hasta cloro para limpiar el área.

Carlos Rondón, esposo una paciente que estaba pronto a dar a luz, narró que había gastado cerca de 50 dólares en insumos y aún le faltaban otros más, además de lo que gastó en exámenes, es decir, 19 dólares (urea, PTT, creatinina, entre otros).

Indicó que el dinero lo venía reuniendo desde hace meses ]orque le habían dicho el gran gasto que tendría para comprar todos los implementos quirúrgicos.

“Aquí en el hospital lo único gratis es el trato y la hospitalidad, porque de resto todo es pago. Ni siquiera los exámenes uno los puede hacer aquí. La madre lista de todo lo que piden es increíble y obligatoriamente hay que comprar todo, porque si no, no atienden al paciente, y eso no es nada más para Sala de Parto, es para cualquier operación que piden de todo”, manifestó Rondón.

Por su parte, Elizabeth Magallanes, madre de una joven parturienta, quien reside en Quiriquire, municipio Punceres (a unos 45 minutos de Maturín), contó todo lo trajo para que le hicieran la cesárea a su hija. En el hospital de la referida población lo único que le suministraron fue el kit de laparotomía.

“Me sorprendió todo lo que aquí piden. Acá en el hospital no me han dado nada, de broma no me cobraron los honorarios de los médicos. Todos los materiales los tuve que comprar, y entre eso más los exámenes y ecos gasté más de 100 dólares”, detalló Magallanes.

Critican que mientras en los centros de salud no hay insumos, las autoridades chavistas en la entidad solo se dediquen a inaugurar plazas y paseos en la ciudad de Maturín. Urge mayor atención en la infraestructura hospitalaria.