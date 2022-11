Goldie Hawn a sus 77 años: su romance “eterno” con Kurt Russell y el día que sufrió acoso sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz reparte su vida entre las comedias, su vida en pareja y la fundación que ayuda a chicos con problemas de salud mental. Sus confesiones sobre sus momentos de depresión y sus complicados inicios en el mundo de Hollywood

Goldie Hawn es una de las mejores actrices de la clásica comedia estadounidense. Protagonizó éxitos de taquilla como La muerte le sienta bien o El club de las divorciadas. Sin embargo, la artista, que hoy cumple 77 años, muchas veces puso su carrera en un segundo plano. Por muchos años solo apareció en forma esporádica o eligiendo los proyectos que más la conmovían. “Estaba caminando en una dirección que ya ni me satisfacía ni inspiraba. Así que me detuve para hacer una revaluación de mi vida, de todo lo que contenía y lo que quería hacer de ella”, confesó Goldie tras pasar 15 años alejada de los sets de Hollywood.

Por Infobae

Tuvo dos matrimonios con colegas como Gus Trikonis y Bill Hudson pero ambos terminaron en divorcios. En un buen momento, conoció a su colega Kurt Russell, se enamoraron perdidamente y siguen juntos hasta la actualidad. Su paréntesis de 15 años del cine coincide con el crecimiento de la carrera de su hija Kate Hudson. Pero también, se dio en paralelo con la muerte de su mamá que le produjeron un inmenso dolor. Desde ese momento, Goldie encontró refugio en el budismo y lidera su propia fundación para combatir la depresión entre chicos y jóvenes.

El origen artístico de Goldie

Hija de un músico presbiteriano y una empleada de una joyería, empezó a estudiar ballet con solo tres años. Llegó a ser profesora y también bailarina profesional, pero su talento natural para la interpretación la hizo cambiar de camino.

Su primer trabajo como actriz fue en una serie de televisión, Good Morning World (1967). Y de ahí pasó como por arte a compartir rodaje con dos de los grandes: Walter Matthau y Ingrid Bergman en la comedia romántica Flor de cactus (1969). Para sorpresa incluso de ella misma se llevó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por interpretar a la joven, alocada y divertida amante de un dentista maduro.

Luego llegaron otros títulos como Hay una chica en mi sopa (1970), con Peter Sellers; Dólares (1971), con Warren Beatty; Las mariposas son libres (1972), con Edward Albert, o Loca evasión (1974), dirigida por Steven Spielberg.

Llegó la década de los 80 y una película, Chicas en pie de guerra (1984), le cambió la vida para siempre. La dirigía Jonathan Demme, el director que luego ganaría el Oscar con El silencio de los inocentes (1991) y Philadelphia (1993), y ahí es donde conoció a Kurt Russell, el hombre junto al que lleva unida casi 40 años, tras dos matrimonios fallidos.

Durante la década del 90, Goldie recuperó todo su esplendor en la taquilla con títulos como Esposa por sorpresa (1992), junto a Steve Martin; La muerte le sienta tan bien (1992), junto a Meryl Streep y Bruce Willis, dirigidos por Robert Zemeckis, El club de las primeras esposas (1996), con Bette Midler y Diane Keaton y Todos dicen I love you (1996), la comedia musical de Woody Allen.

Durante su alejamiento de Hollywood, realizó viajes a la India y el budismo también le aportaron la paz que necesitaba (sin abandonar sus orígenes judíos) y creó una fundación en 2003 llamada MindUp, cuyo objetivo es frenar el crecimiento de riesgo social por las agresiones, la ansiedad, la depresión y las tendencias suicidas entre niños y jóvenes.

La salud mental es un tema muy cercano al corazón de Goldie, ya que lo sufrió en carne propia. La actriz habló sobre esto durante una entrevista en Good Morning Britain en mayo de 2021. “Cuando era joven, me deprimí. Tenía 21 años y había alcanzado el éxito, pero no necesariamente quería eso. Al hacerlo, estaba muy triste y tenía muchos de estos problemas en los que ni siquiera podía salir en público”, confesó la actriz.

“Para cada uno de nosotros, tenemos una razón diferente por la que podemos sentirnos deprimidos. Si me rompiera el brazo iría al médico, si me caigo y me lastimo la cadera acudiría a un médico. Nunca debemos avergonzarnos de decir ‘me siento triste´ y pedir ayuda para un tratamiento”, recalcó Goldie.

En 2018 regresó al cine, como si nunca se hubiera ido, con Crónicas de Navidad, que protagonizó junto a su pareja Kurt Russell y Oliver Hudson. O sea, todo quedó en familia. Y en 2020 estrenó la segunda parte de estas crónicas navideñas.

Víctima de acoso sexual

Goldie, en plena promoción de la comedia Snatched en 2017, habló con la revista People sobre uno de los momentos más aterradores que le tocaron vivir cuando inició su camino a la actuación. Pese a que hoy, a los 77 años, disfruta de su fama y de popularidad, sus primeros pasos en la industria no fueron nada agradables.

Hawn, contó que cuando tenía 19 años fue acosada sexualmente en un casting en Nueva York.

Después de encontrarse con un agente en las calles de Manhattan, la novata actriz de ese momento consiguió un reunión con el famoso caricaturista Alfred Gerald Caplin, más conocido como Al Capp, para lo que ella pensaba que era una audición.

“Yo tenía 19 años. Fui a la ‘reunión’, y fue tan espantoso”, contó la actriz al editor en jefe de People, Jess Cagle. “Se quitó la ropa de trabajo y entró con una bata. Y pensé: “Estoy en problemas. ¿Dónde está la puerta?”.

La ganadora del Oscar recordó que se quedó en silencio cuando Al Capp le dio una opinión constructiva sobre su trabajo, pero sus verdaderas intenciones pronto se hicieron evidentes cuando se sentó a su lado: “Él quería que le mostrara mis piernas, y yo le dije: ‘Sabe, Sr. Capp, no lo creo’”, y luego me senté y él quería que le diera un beso, y me fui, ‘No hago esto. Lo siento”.

Pero sin dudas las horas más tremendas para Hawn fue cuando casi pierde a su primer hijo, Oliver Hudson, por complicaciones en su nacimiento. “Me puse de pie y me conecté con el universo. Puse mi mano sobre él, y le le dije a Dios: ‘Ven a través de mí, úsame para sanar a mi hijo’”. Milagrosamente, observó cómo subía su ritmo cardíaco. “No creo que haya ninguna duda de que la oración puede funcionar. Soy una persona muy espiritual”.

La dieta Goldie

Tras su alejamiento de la pantalla grande, Hawn se volcó a las redes sociales. Alimenta casi a diario su cuenta de Instagram con consejos de vida saludable. La dieta de Goldie incluyen comidas sencillas y ligeras que no contienen lácteos, azúcar ni harinas. Según ella misma cuenta en las redes sociales, el desayuno comienza todos los días con el jugo verde que combina kale, morrón verde, perejil y apio.

“Hago muchos jugos, no pongo mucha comida en mi estómago y no mezclo demasiado mis alimentos. Entonces, si quiero tener proteínas como una taza de lentejas y no lo combino con otros alimentos”, explica la actriz.

Goldie también le da importancia al ejercicio físico. “La investigación muestra que las personas que hacen gimnasia regularmente tienen una mejor salud mental y bienestar emocional. El ejercicio físico puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, concentración y también ayudarnos a lograr una perspectiva positiva de la vida”, cuenta Hawn.

Así convertida en una especie de gurú del fitness, Goldie relata que “la gran noticia es que el ejercicio no tiene que ser extenuante o llevar mucho tiempo para sentirse bien. Los estudios demuestran que el ejercicio de intensidad baja o moderada es suficiente para marcar una diferencia en nuestro estado de ánimo, comportamiento y patrones de pensamiento. Los niveles de sustancias químicas en el cerebro, como la serotonina, las hormonas del estrés y las endorfinas, pueden cambiar después de unos pocos minutos de un entrenamiento ligero. Las investigaciones recientes también indican que el ejercicio disminuye las molestias del sueño y el insomnio, y también mejora nuestra capacidad de afrontamiento y autoestima”.

Así se la puede ver a Goldie Hawn en bicicleta, en una caminata junto a Russell por un bosque, en un desafío de golf con su hijo Oliver Hudson o hasta bailando mientras lava los platos en su casa. Todas imágenes que demuestran que Goldie nunca se detiene frente a las adversidades