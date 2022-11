El reencuentro de RBD que acabó con las sospechas de una supuesta rivalidad

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

RBD, una de las agrupaciones más icónicas del pop mexicano de principios de la década de los 2000, ilusionaron nuevamente a sus fans tras una publicación que pareció ponerle fin, de una vez por todas, a todos los rumores sobre posibles conflictos entre las y los integrantes.

Por Infobae

A través de sus cuentas de Instagram y Facebook, Anahí y Christian Chávez compartieron una serie de fotografías capturadas durante una reunión a la que también acudieron Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann.

Aunque ninguno de los cantantes explicó si este reencuentro tuvo un motivo en especial, todos se mostraron felices de disfrutar de su compañía y no dudaron en expresar el cariño que se tienen entre ellas y ellos.

Como podía esperarse, las emotivas imágenes despertaron el furor de sus millones de seguidores, pues habría quedado claro que al interior de RBD no existe ninguna disputa o disgusto.

Y aunque el grupo no estuvo completo debido a la ausencia de Alfonso ‘Poncho’ Herrera, esto no fue motivo de sospechas sobre alguna ruptura, pues el mismo actor respondió a una de las publicaciones y aseguró que, de haber sido posible, él los hubiera acompañado con gusto. “Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos”, fue el mensaje de Herrera.

Frases como “Qué día tan feliz, amor absoluto, infinito total”, “Más unidos que nunca”, “Si esto no es amor, ¿qué es?” y canciones clásicas de la banda como Aún hay algo y Siempre he estado aquí acompañaron las conmovedoras escenas y confirmaron que, en efecto, RBD no se ha ido y entre ellos no hay ningún distanciamiento.

“Lloro de emoción de ver a mi Dulce María junto a los demás. Gracias por este momento”, “No saben lo que causa esos encuentros. Espero verlos en escenario 1 última vez nos lo merecemos y se lo merecen RBD nunca va a dejar de existir hasta que el último corazón rebelde deje de latir” y “Qué felicidad verlos juntos, nos hacen muy felices” fueron algunos de los comentarios que compartieron los seguidores de la agrupación en una clara muestra de entusiasmo y alegría.

Y es que en meses recientes tomaron fuerza las suposiciones sobre una posible pugna entre ellos, en especial tras la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar a la que, a pesar de haber estado invitados, Dulce María y ‘Poncho’ Herrera no asistieron.

Ante la creencia de una mala relación entre ellos y Perroni, Christian Chávez dio la cara y explicó los motivos por los cuales no asistieron al evento del pasado 9 de octubre.

El actor aclaró que ambos habían estado ocupados con cuestiones de trabajo, pues mientras Dulce María estaba realizando grabaciones, Alfonso habría estado fuera del país. Sin embargo, pese a su inasistencia, ambos le enviaron a Perroni y Andrés Tovar sus felicitaciones.

Al hablar de ello, Dulce María recordó que a su boda no asistió ningún integrante de RBD, pero descartó cualquier posible conflicto y compartió que “siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados, sería muy bonito. Yo creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Te acostumbras aunque a veces no puedes hacer mucho”.