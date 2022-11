El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 21 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

ARIES

Día intenso, de muchas actividades. Desde temprano se presentan situaciones repentinas e imprevistas que puedes resolver, pero necesitas tiempo y espacio para hacerlo bien. Puede que no estés preparado pero no te apresures, espera a que las condiciones estén dadas.

TAURO

No puedes dar todo por sentado. Tú eliges que creer y que no. Evalúas los posibles escenarios y te desanimas, pero puede que todo esté más en tu cabeza y que hagas que todo sea más grande de lo que es. Se más objetivo.

GÉMINIS

Tu eliges como asumes una situación, si es un mal momento o simplemente una lección. Puede que estés tan abstraída en los hechos que creas que es un drama que no se puede arreglar, pero no es así. Hay mucho por asimilar y por aprender.

CÁNCER

No puedes tener el control sobre todo lo que sucede. La competencia puede ser ruda y desafiante, pero sólo te mantendrás a flote si das lo mejor de ti. No necesitas competir, sólo ser mejor de lo que fuiste ayer. Nada ni nadie puede afectar lo que has logrado. Así que tranquilízate.

LEO

Paciencia. Hoy es uno de esos días en que no soportas ni que te hablen. Así que respira profundo, cuenta hasta 10 y si aún así no logras ser empatico, aléjate hasta que puedas serlo.

VIRGO

Aún puedes dar mucho más. Tu corazón está lleno de amor, pero las dudas, miedos y resentimientos adquiridas por experiencias del pasado te impiden ser tú. Hoy es un día para trabajar un poco más en tu mundo interno.

LIBRA

Necesitas estar al día y la única manera de lograrlo es a través de nuevos conocimientos. O estudias o le pides a alguien que te instruya. Tú decides, pero la clave es aprender y luego poner en práctica.

ESCORPIO

Una pareja no es una compañía. Es tu bastón, tú apoyo, la persona con quien compartes tus ilusiones y con quien estarás en el futuro. Estás en tu zona de confort, sal y convierte tus planes en hechos concretos.

SAGITARIO

Mentir no te hará la vida más fácil, sólo te ayudará por un tiempo y luego, cuando se descubra que no fuiste sincero, porque tarde o temprano quedarás expuesto, perderás lo que has ganado.

CAPRICORNIO

Hay verdades que son a medias. Estás exaltado y reaccionas un poco exagerado ante situaciones que no son tan graves como parecen. ¿Que te parece si escuchas la otra versión?

ACUARIO

Crea un plan A y hasta un plan B, C o D si es necesario, pero no puedes ni debes desistir de tu meta. Has trabajado mucho en ella y aún puedes llegar a ella. Puede que el esfuerzo sea mayor, pero los resultados serán impresionantes.

PISCIS

Un ser querido necesita apoyo extra. Puede que estés demasiado ocupado pero es importante hacer un tiempo y que sienta que estás su lado y que puedes ser su soporte hoy y siempre. Se solidario y demuéstrale tu amor.