Gualberto Ibarreto asegura que ha mejorado de las complicaciones de salud: pronto regresaré al escenario

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El cantante y compositor de música venezolana, Gualberto Ibarreto regresará a los escenarios luego de las complicaciones de salud que tuvo por el Covid-19.

Por Daniela Brito | Mundo UR

Ibarreto comentó que en su vida ha pasado por muchas cosas, “he pasado por muchas cosas en la vida pero esta ha sido una de las cosas más difíciles que he pasado”.

“Recuperé mi salud completamente, estoy en un tratamiento nutricional y las pastillas habituales para mantener la salud a mi edad” dijo el cantante y compositor venezolano.

Además, resaltó que luego de esta experiencia «estar en esta situación te hace estar más cerca de Dios» y aseguró también que “trato de llevar una vida tranquila para no recaer”.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy, el compositor afirmó que “reflexionó mucho” durante el tiempo que estuvo enfermo y pensaba mucho en sus nietos y su familia y “en todas las cosas que aún le faltan por hacer en la vida”.

“No me afectó la voz, gracias a Dios, pero me afectó la capacidad respiratoria pero he mejorado poco a poco, ya tengo más de un mes sin salir de trance. Yo me siento en capacidad hasta de saltar”, dijo.