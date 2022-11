“¡Vamos cariño!”: Policía en EEUU le salvó la vida a una bebé que no respiraba (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Angustiantes momentos tuvieron que vivir los padres de una bebé de tan solo un mes de nacida en Estados Unidos, quien dejó de respirar de un momento a otro, pero cuando la esperanza de salvarle la vida se desvanecía llegaron dos agentes de Policía para darle un giro a la situación.

Por Semana

El hecho se presentó en Kansas City, Estados Unidos, donde la Policía local recibió un llamado de urgencia en que se reportaba a una bebé de un mes que había dejado de respirar. De inmediato, la patrulla más cercana se acercó a atender la situación.

Gracias a la cámara instalada en los uniformes de los funcionarios se pudo observar cómo el agente Richard DuChaine salió corriendo de su patrulla hacia la casa indicada en el reporte. La vivienda se encontraba con la puerta abierta y se puede observar a una pareja al borde de la locura con su bebé en brazos.

DuChaine tomó a la bebé llamada Kamiyah y comenzó a realizarle trabajo de reanimación a la altura de su frágil pecho, mientras que le hablaban a la pequeña en un esfuerzo para que no se fuera.

“Vamos, cariño, vamos, puedo oírla”, exclamaban los oficiales, a la expectativa de que la pequeña respondiera a las maniobras que se le estaban realizando.

Here is the bodycam video (referenced earlier) of Officer Richard DuChaine saving the life of a 1-month-old girl.

DuChaine was with his partner, Officer Charles Owen, Thursday when they were the first to arrive to a call for a baby who wasn’t breathing.

Outstanding, officers! pic.twitter.com/5o8C6r95Wp

— kcpolice (@kcpolice) November 7, 2022