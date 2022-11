Así es la tormenta tropical Nicole que se dirige a Florida

Este lunes 7 de noviembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó sobre la aproximación de la tormenta tropical Nicole sobre la costa de Florida. Según indicó la institución, se activó la alerta de huracán por por precaución y se estima que el miércoles podría estar tocando tierra.

Por Semana

“Las condiciones de huracán son posibles en partes del noroeste de las Bahamas y del sureste al centro-este de Florida a partir del miércoles, donde se emitió una alerta de huracán. Las condiciones de tormenta tropical son posibles en las áreas bajo Vigilancia de Tormenta Tropical en Florida y Georgia a partir del miércoles”, indicó en su informe el NHC.

En su misiva, el centro meteorológico indicó que las Bahamas podrían ser afectadas por la tormenta Nicole con una “marejada ciclónica peligrosa”, que también podría llegar hasta la costa de la Florida y Georgia, por lo que también se emitió la alerta con posibilidad de huracán para esta zonas de Estados Unidos.

“No se concentre en la trayectoria exacta de Nicole, ya que se espera que sea una gran tormenta con peligros que se extiendan hacia el norte del centro y fuera del cono, y afecten gran parte de la península de Florida y partes del sureste de los EE. UU.”, explicó el NHC.

11/07 11 am AST: A dangerous storm surge from #Nicole is possible across portions of the northwestern Bahamas & much of the east coast of FL & portions of coastal GA. A Storm Surge Watch has been issued for most of the east coast of FL & portions of coastal GA. pic.twitter.com/bTDdAK5b2M

— NHC Storm Surge (@NHC_Surge) November 7, 2022