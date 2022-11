Imágenes sensibles: corredor brasileño se desplomó cuando lideraba el maratón de Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

El brasileño Daniel Do Nascimento se desplomó este domingo cuando encabezaba el maratón de Nueva York a cerca de 15 kilómetros de la meta.

Do Nacimento, de 24 años, debutaba en esta carrera y se había escapado en solitario en los primero compases.

El brasileño se detuvo, amagó unos pasos y cayó al suelo, donde fue atendido por personal de la carrera.

Antes de su caída se había detenido en una ocasión y mostraba claros signos de agotamiento, aunque volvió a arrancar hasta que su cuerpo dejó de responderle.

Do Nascimento que marcó su mejor tiempo el pasado abril en el maratón de Seul (2h4:51), en el que quedó en tercera posición, fue inmediatamente superado por el keniano Evans Chebet que le seguía de cerca.

Early leader Daniel Do Nascimento is out of the race and receiving attention from first responders.

The marathon is brutal. pic.twitter.com/UFaoCPUMFD

— CITIUS MAG (@CitiusMag) November 6, 2022