Ganó un premio de 75 millones de dólares tras una arriesgada apuesta en la Serie Mundial 2022 (Video)

La Serie Mundial del 2022 será recordada por el triunfo de los Houston Astros, sin embargo, la victoria más allá de lo que sucedió en el diamante, en especial para un ciudadano de la ciudad, Jim McIngvale mejor conocido como Mattress Mack quien se ganó la mayor apuesta deportiva de la historia.

Por Marca

Mattres Mack un empresario de Houston, decidió apostar 10 millones de dólares a que los Astros se llevaban el título. Su estrategia fue dirigir sus apuestas en diferentes casinos, la primera apuesta fue de 3 millones al inicio de la temporada después apostó 1 millón, en julio completó sus apuestas con diferentes casas de apuestas. Pero, Cesars Palace fue finalmente el que terminó pagándole la mayor cantidad, pues el premio fue de 30 millones ya que la línea inicial estaba 1/10 a que los Astros ganaban la Serie Mundial. En total, 75 millones a sus arcas, aunque, no todo el dinero quedará en sus bolsillos.

What a blast by Yordan! Our @astros are on top 3-1. Wow!!! #LevelUp #AstrosIn6 https://t.co/feL8o7kb6W

Por cierto, Matress Mack fue el encargado de lanzar la primera bola en el Juego 6 de Esta Serie Mundial, así que también fue de buena suerte para los Astros.

What an honor to throw out the first pitch for Game 6! On to the real deal – Go 'Stros!

#LevelUp #Game6 pic.twitter.com/hDYc0XbezG

— @MattressMack (@MattressMack) November 6, 2022