Las cinco revelaciones que hace Selena Gomez en su nuevo documental

Seis años tuvieron que pasar para que el documental Selena Gomez: My Mind & Me, que aborda la vida y obra de la cantante estadounidense pudiera ser lanzado. El proyecto que reúne los momentos públicos y privados de la celebridad llegó a través de Apple TV+ y ofrece a los espectadores una mirada sincera sobre ella, desde 2016 hasta la actualidad. En el largometraje, la cantante de 30 años habla sobre su carrera, su salud mental y poco de su historial de relaciones sentimentales. Es un retrato íntimo y sincero en el que a Goméz comparte su vida diaria con el espectador, al mismo tiempo que deja ver sus miedos y frustraciones.

Por Infobae

Filmado por el director de Truth or Dare, Alek Keshishian, quien filmó el video musical de 2015 Hands to Myself de Gomez, el proyecto cubre una amplia franja de terreno cronológico y temático. El documental inicia con la cantante ensayando y luego desmoronándose en 2016 durante su tour Revival, mismo que tuvo que cancelar a la mitad de la gira debido a una crisis de salud mental. En el film Selena habla con su amiga Raquelle Stevens y admite que no está segura de lo que quiere, aunque sí reconoce algunas que la hacen feliz. Dice en voz en off: “Estoy muy feliz. Estoy en paz. Estoy enojada. Estoy triste. Tengo confianza. Estoy llena de dudas. Soy un trabajo en progreso. Soy suficiente. Soy Selena”.

A continuación, algunas de las principales revelaciones que muestra este documental sobre la protagonista de Only Murders in the Building.

La inexistente relación con su padre

Durante años la cantante confesaba que aunque sus padres no están juntos, ella mantenía una relación cercana con sus medios hermanos, producto de la relación que su papá tuvo con su actual esposa. Lo cierto es que en el documental Selena habla de manera muy breve y escueta sobre Ricardo Joel Gómez. Ella explica que su mamá, Mandy Teefey, la tuvo cuando era una adolescente y que sus padres se separaron cuando ella tenía 5 años. Entre lágrimas, afirmó que su papá siempre le dejó en claro que la amaba y pensó que podía “hacer cualquier cosa”, pero ella admite que actualmente no son cercanos y que lo extraña “mucho”. “Él lo sabe, entonces”, concluye Gómez.

Selena viene de una familia de padres divorciados. Mandy y Ricardo, quienes se casaron en 1992. Durante una entrevista con E! News en el 2011, Gomez confesó que la ruptura de sus papás fue un evento que le afectó mucho y que siempre culpó a su mamá: “Culpé mucho a mi madre (por el divorcio) porque quería tanto una familia, quería tener a mi mamá y mi papá juntos”. Esto, eventualmente sería una carga emocional que Selena cargaría por mucho tiempo, haciéndola sentir mal.

No quería hacer su tour de 2016

En 2016, Gómez se embarcó en su gira “Revival”, pero terminó cancelándola después de 55 presentaciones. En ese momento y como se muestra en el documental, la cantante dijo que la ansiedad y la depresión, exacerbadas por su lupus, eran el motivo por el que debía parar el tour. En My Mind and Me, explica que sus problemas de salud mental eran aún más complicados de lo que les dijo a los fanáticos en ese momento. Reveló que más tarde experimentó psicosis y fue diagnosticada con trastorno bipolar.

En la producción, Gómez revela que estaba sintiendo la presión y malestar mucho antes de que arrancara su gira de shows. La película comienza con imágenes de ella en los ensayos, y aunque su actuación parece ir bien, llora en el camerino después y se regaña a sí misma. “La presión es abrumadora”, dice entre lágrimas, haciendo una autocrítica de su actuación. “Todo se veía tan mal”, dice, mientras su equipo intenta enfatizar que fue genial y que las cosas que no le gustan se pueden cambiar, aunque claramente ella se sentía abrumada.

A Selena no le gusta hacer gira de promoción

Aunque estos días a la estrella de 30 años se le ve de un extremo del mundo a otro haciendo una gira de medios para promocionar su documental, lo cierto es que el propio documento fílmico muestra que a Gomez no le gusta dar entrevistas. La película narra el tour de prensa que tuvo que realizar a principios de 2020 en París y Londres, vinculada al lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Rare. La también actriz no oculta frente a la cámara cuánto detesta hacer este tipo de actividades. “Es lo que menos me gusta hacer en el mundo”, dice, y se muestra lo molesta que está por algunas de las preguntas tontas y sin sentido que le hacen. Eventualmente ella pierde la calma, “¿Sabes lo barato que me hace sentir?”, señala Gómez, mientras le asegura a su aquipo: “Me siento como un producto”.

En el largometraje se muestra como durante la serie de entrevistas que dió ese año, a la celebridad la hace enfurecer un reportero. “Fue como hacerme enojar”, dice Goméz, quien afirmó que el periodista ni siquiera estaba escuchando lo que ella estaba respondiendo. “¿Sabes lo que es eso?, me hizo sentir como estar de nuevo en Disney. He pasado años, años de mi vida tratando de no ser eso”.

Selena y su relación con Justin Bieber

La ex estrella Disney nunca dice el nombre de Bieber en el documental. Pero la película utiliza imágenes de los paparazzi acosándola y preguntándole constantemente por su famoso ex para demostrar que él siempre está presente en su vida, lo quiera ella o no. “Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar”, dice en un momento. La joven nunca aborda la relación y lo que sucedió entre ellos más allá de eso. Tampoco habla sobre ninguna de sus otras relaciones, incluso cuando salió con The Weeknd en 2017, cuando se estaba filmando el documental.

Al comienzo de My Mind and Me, Gómez se derrumba durante los ensayos de la gira Revival y dice: “También apesta, porque es como toda la canción”. Al principio no está claro de qué está hablando, pero continúa: “(El director ejecutivo de Interscope, John Janick) me llamó esta mañana para hablar sobre la canción con Justin y me dijo que ‘¿Cuándo seré lo suficientemente buena sola? ¿Cuándo voy a ser buena solo por mí misma, sin necesidad de asociarme con nadie? ‘” Ella agrega más tarde: “No quiero nada más que no ser mi pasado”.

Gomez no dice cuál es la canción, pero parece que se refería a “Let Me Love You” de DJ Snake y en la cuál originalmente ella participaría. La canción finalmente se lanzó en 2016 con Justin Bieber cantando dicho tema. La cantante previamente se había burlado de la pista en su historia de Snapchat con su voz en la canción, según MTV. Por su parte el productor musical también había publicado un clip largo que mostraba claramente a la artista de ascendencia mexicana cantando la melodía.

Escribió “Lose You to Love Me” en 45 minutos

“Es la canción más rápida que he escrito”, dice Gómez sobre “Lose You to Love Me” de 2019. Ella escribió la canción con Julia Michaels y Justin Tranter, y dice que solo le tomó 45 minutos. Dice en la película que solo quería que expresara que estaba “triste” y detalló que “La canción se inspiró en ese sentimiento de obsesión. La canción se trata de saber que perdiste cada parte de lo que eres solo para redescubrirte a ti mismo”, dice. Ella señaló que el tema trata de la manera en la que superó su relación con Bieber. Más tarde, el cantante explica: “Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible de mi vida, y luego simplemente olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos. Fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder. Y en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.