Acosó sexualmente a clientes durante un año y se enteró de una manera increíble

En las redes sociales se comparten todo tipo de anécdotas que resultan muy graciosas para las personas que las leen. En la mayoría de los casos, los autores no esperan volverse virales con el relato de una situación que pasaron, y mucho menos si se trata de algo vergonzoso. Esta vez, fue un usuario de Twitter quien contó su experiencia laboral en un día normal como cualquier otro.

Por: Crónica

El hombre no esperaba que su “desgracia”, como él la llamó, se comparta tanto. Resulta que para ejercer su trabajo debe comunicarse con los clientes en inglés, un idioma que creía pronunciar bien. Pero en los últimos días, se dio cuenta de un error que lo dejó impactado.

Por la manera de expresar las frases en inglés, hace más de un año que le está diciendo a los clientes algo completamente distinto a lo que en realidad quiere indicar. En poco tiempo, el tuit ya tiene 119 mil “me gusta” y muchos comentarios de personas que opinaron al respecto.

Cuál es la frase que el usuario de Twitter pronunció mal

“Gracias a un cliente bastante respetuoso, acabo de darme cuenta que tengo más de 1 año diciéndole a la gente que se desnude conmigo (bare with me), en lugar que me tengan paciencia (bear with me)”, escribió el hombre en el tuit. Más tarde, en otra publicación, aseguró que lo que se viralizó fue su “desgracia”.

Además, con el objetivo de ponerle humor a la anécdota, la acompañó con la imagen de un meme. En ella se puede ver a un sapo dibujado, que está llorando mientras se encuentra sentado frente a una computadora, con auriculares puestos.

Gracias a un cliente bastante respetuoso acabo de darme cuenta que tengo mas de 1 año diciéndole a la gente que se desnude conmigo (bare with me) en lugar que me tengan paciencia (bear with me) pic.twitter.com/yfu5hbyxi3 — Not your Rei. (@reinniermp) November 4, 2022

