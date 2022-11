Núcleos de la Universidad Francisco de Miranda en Falcón, un reflejo del chavismo en educación (VIDEOS)

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ubicada en el estado Falcón, es una casa de estudios reconocida como una de las mejores del país, de la que han egresado más de 7.000 profesionales.

Esta universidad que tiene 11 núcleos y oferta carreras en ciencias de la educación, ciencias de la salud, tecnología y ciencias del Agro y Mar; es un reflejo de todo lo que ha destruido el chavismo en los últimos 20 años. Los núcleos quedaron sin comedor, sin rutas de transporte, la mayoría de los laboratorios están abandonados; algunos salones están sin luz y la falta de agua en los baños obligó al personal de mantenimiento a clausurar varios.

Los docentes que quedan trabajan con las uñas, muchos de ellos no tienen ni marcadores para dar clases y otros van a pie para cumplir con los estudiantes; sin embargo, las condiciones son precarias pese a ser la Universidad más grande del estado Falcón y una de las más importantes del país.

En la facultad Agro y Mar que está ubicada en el núcleo El Hatillo en Coro, capital del estado Falcón, en la que se dedican a investigar y plantear proyectos, hay más de 500 estudiantes de los cuales 200 son nuevos ingresos; sin embargo es un área que no tiene laboratorios aptos y están trabajando con lo poco que queda.

El laboratorio de Microbiología no tiene aire acondicionado; en el de Anatomía no tienen formol, reactivos ni especímenes; mientras que el de suelos está clausurado. El único módulo que ha sido pintado y rotulado es el “Rafael Pipo Rodríguez”. Los estudiantes de este núcleo cuentan con un solo autobús para la ruta y tampoco tienen comedor.

El núcleo El Sabino no escapa de esta realidad

Estudiantes y docentes que acudieron a clases para iniciar el nuevo semestre en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda núcleo El Sabino, ubicada en Punto Fijo, estado Falcón, encontraron la sede peor que como cerró el semestre pasado.

A poco para finalizar el año 2022, la sede de la universidad no tiene agua potable, mucho menos agua para la limpieza de sus espacios; los salones están deteriorados y tampoco tienen rutas universitarias ni comedor.

Salvador Pinto, quien es estudiante regular de la casa de estudios, detalló que los profesores no tienen ni marcadores para arrancar las clases y ante ello piden ayuda a los estudiantes para poder adquirir estos implementos básicos.

Los salones no tienen bombillos y los que tienen aires acondicionados, no funcionan. Algunos tienen pupitres, otros no y deben moverlos de un lugar a otro para ver clases.

“Los estudiantes regulares iniciamos este lunes 31/10, pero ya los nuevos ingresos habían empezado con el curso introductorio semanas antes, al igual que los estudiantes del área de la salud. El comedor no está operativo, al igual que las rutas de transporte, ya desde hace tiempo no funcionan. Los laboratorios sí están activos, pero la infraestructura está deteriorada, al igual que en la mayoría de los salones”, dijo.

Hay aulas que algunos estudiantes han pintado porque es su servicio comunitario, pero de otra manera la universidad no ha recibido ninguna ayuda ni arreglo. Algunos de los baños están clausurados, y los que no, están en condiciones insalubres, ya que no hay agua y el personal de mantenimiento no recibe insumos para su limpieza.

“A los profesores les prometieron marcadores y hoy a primera hora la profesora nos pidió colaboración en ese aspecto porque aún no les han dado nada. Hay obreros que están trabajando pero aún hay muchas áreas “verdes” enmontadas, y aulas con mucho polvo”, explicó el estudiante quien además publicó un video en sus redes sociales exponiendo la situación.

Esta casa de estudios es uno de los 11 núcleos que tiene en el estado Falcón y donde dan las carreras de tecnología como

Ingeniería industrial, mecánica, química y pesquera; además de ciencias de la salud como medicina, enfermería y fisiatría.

La universidad fue fundada en 1977, es una institución pública de educación superior muy reconocida y prestigiosa en el país. Hasta el 2005 habían egresado 7.510 profesionales en las diferentes áreas, muchos de ellos que prestan y otros prestaron servicios para el Complejo Refinador de Paraguaná.