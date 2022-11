Cámara Inmobiliaria de Venezuela solicita reforma de leyes que generan inseguridad en el sector

Durante el evento “Retos y oportunidades inmobiliarias” realizado en Carabobo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta, informó que desde la institución están solicitando la reforma de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley del Deudor Hipotecario, debido a que estas tres leyes estarían generando un clima de incertidumbre y desconfianza en el sector, sobre todo en el mercado de alquileres de viviendas. Afirmó que las propuestas de modificaciones las han consignado ante el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

Por Corresponsalía

Explicó que en el caso de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, no estaría totalmente garantizada la seguridad jurídica para el propietario que quiera recuperar una vivienda que estuvo alquilada.

“En la actualidad no se pueden ejecutar las sentencias definitivas que provengan de un tribunal civil. Es decir, un propietario que haya ganado un juicio y el tribunal haya dictaminado que puede recuperar o devolvérsele la vivienda, no se puede ejecutar esa sentencia por un amparo que está en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso crea una situación de inseguridad jurídica, donde aún quien arrienda un inmueble de vivienda siente que es una operación riesgosa, que no tiene totalmente las garantías para recuperar su inmueble para tener una rentabilidad justa por su inversión”, detalló.

Respecto a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, la institución propone una modificación que promueva la construcción de nuevos proyectos habitacionales por parte del sector privado.

En cuanto a la Ley del Deudor Hipotecario, Orta indicó que la problemática recae en que este instrumento legal no permite que se refiera la transacción a moneda extranjera, lo cual hace poco atractiva una inversión. “Si actualmente en Venezuela tenemos tres cifras de inflación, no se va a motivar a que alguna persona, algún particular financie o dé un financiamiento propio para la compra de una vivienda, si tiene que referir esa hipoteca a bolívares. Entonces si se modifica un solo artículo de esa ley, la misma banca puede otorgar créditos cuando tenga la oportunidad de hacerlo”, sostuvo.

Otra de las dificultades por las que atraviesa el sector inmobiliario, es el aumento en los aranceles de registro, situación que representa un inconveniente para los compradores de viviendas que, en ocasiones, tienen que desistir de la compra.

“Los registros públicos inmobiliarios están haciendo unos cálculos de aranceles muy altos, comparado con lo que establece la ley que es máximo un 2% del precio de venta, y en la realidad, cuando se hacen las estimaciones eso está llegando hasta un 30% del valor del precio de venta”, precisó Orta. Puntualizó que han solicitado audiencias en la vicepresidencia de la República.

Por otro lado, la falta de construcción de viviendas podría generar una escasez de unidades habitacionales en un futuro próximo, así lo alertó Juan Celis, vicepresidente de estadística de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. Indicó que el mercado primario no avanza por falta de financiamiento, no se observan construcciones nuevas, por lo que en el mercado secundario, la data de estas operaciones va a tender a ir escaseando.

“En la medida de que se crean las condiciones para que el mercado primario vaya reactivándose, por lo menos con la construcción de viviendas de pequeñas áreas para el arrendamiento, en esa medida van a haber más unidades de vivienda y se van a beneficiar aquellas personas que puedan tener acceso a una vivienda”, señaló.

Además, detalló que actualmente 56% de los propietarios de viviendas optan por alquilar sus propiedades, porque consideran que pueden obtener mayor ganancia. En la entidad carabobeña se han registrado durante 2022 al menos 5 mil transacciones.

“El aumento hacia la preferencia de los alquileres, está en que los precios unitarios, dólar metro cuadrado equivalentes en función de los cánones de arrendamiento, son mayores en comparación con los precios de venta. Es decir, mi vivienda desde el punto de vista de rentabilidad y comercialización, vale más la pena alquilarla, si no tengo necesidad de venderla”, explicó el vicepresidente de estadística de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo.