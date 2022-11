VIDEO: Policía en Miami tuvo que asistir un parto en medio del tráfico

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las últimas horas, se dio a conocer la historia de una bebé que tuvo que nacer en condiciones particulares, la parte trasera de un vehículo fue la sala de parto y un agente de policía hizo de doctor para recibir a la pequeña que no dio espera que permitiera llegar a un centro médico.

Por Semana

El teniente Miguel Reyes hace parte de la policía de Miami-Dade, el pasado 16 de octubre se percató de un vehículo que iba con bastante urgencia y manejando de forma errática. Por lo que se acercó en su patrulla para revisar que era lo que estaba sucediendo, el esposo de la mujer llamada María iba conduciendo y le pidió al agente que le abriera paso entre en tráfico para llegar al hospital.

Debido a que aún faltaba camino para llegar, el teniente detiene el vehículo y decide examinar la situación de la mujer. Se encuentra con que tiene contracciones constantes y que el bebé ya estaba naciendo.

“Mi esposo le hizo seña de que se adelantara y le dijo que yo estaba a punto de dar a luz. Entonces él se hizo adelante nos hizo parquear se puso los guantes, me dijo tranquila”, aseguró María en declaraciones para Telemundo 51.

Special surprise ??

Watch how our very own Lt. Miguel Reyes helped deliver baby Sophia. Thank you, @nbc6 for covering this special story. pic.twitter.com/VXgO6uWdTj

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) November 2, 2022