Una policía se grabó dándose placer mientras estaba de servicio y envió el video a su compañero

Una ex agente de policía ha sido condenada por grabar un vídeo obsceno de sí misma en la comisaría para su compañero en Cleveland, EEUU.

La ex agente de policía Clare Ogden, de 40 años, se grabó a sí misma dándose placer mientras estaba de servicio y llevaba su uniforme de policía, según ha escuchado un tribunal de mala conducta.

Las imágenes salieron a la luz después de que su teléfono móvil fuera requisado por los jefes, que sospechaban que había accedido a datos confidenciales del ordenador de la policía y los había compartido con un colega a modo de broma.

En la vista por mala conducta se descubrieron tres vídeos personales en el dispositivo, pero la ex agente sólo aceptó que uno de ellos era de carácter sexual.

Cuando se le preguntó su excusa fue que probablemente estaba en su descanso para comer y que la grabación había sido compartida con su compañero durante uno de los cierres de Covid.

Dijo al grupo de expertos: “Bajé a la oficina para ir al baño. Fue una decisión precipitada, me quedé atrapada en el momento. Creo que nunca he pasado por un momento tan embarazoso y vergonzoso. Ojalá no lo hubiera hecho. Fue un momento de mi vida de cinco a siete segundos que lamentaré el resto de mi vida. Tengo un buen sentido del humor, pero puede que tuviera un mal día o estuviera en un mal lugar mentalmente y en ese momento pensé que esas cosas eran divertidas. Si lo pienso bien, no es divertido”.

Además, agregó: “Mi experiencia en esta investigación es que no puedes confiar en la gente que te investiga, no importa lo que digan, hacen lo contrario. Me sentí un poco presionada para dimitir en junio de este año, no era algo que quisiera hacer y no lo tomé a la ligera”.

El abogado Mark Ley-Morgan, que abrió el caso en nombre de la Policía de Cleveland, dijo que la ex policía Ogden grabó los vídeos después de entrar en su turno en la comisaría de Redcar.

