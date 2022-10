EN IMÁGENES: momento en el que colapsa un puente colgante con cientos de personas en India

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este domingo 30 de octubre, en el oeste de la India cientos de personas vivieron un momento de terror cuando colapsó el puente colgante por el que transitaban.

Por lapatilla.com

La infraestructura estaba recién inaugurada hace escasos cuatro días.

Shocking!!

Bridge collapsed in #Gujarat and around 400 people fell into water.

Bridge was renovated and opened just 5 days ago. pic.twitter.com/k4cbq6MDTx

— Siddharth (@ethicalsid) October 30, 2022