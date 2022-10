Un miembro del Psuv se convirtió en jefe del ELN en Venezuela y azota a los habitantes de un pueblo

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El jefe de la guerrilla en Elorza, José Bladimir Bigott alias El Mecha, es venezolano y pasó de ser parte de la Oposición a ser religioso, a que la FARC le perdonara la vida, a ser integrante del PSUV hasta que cayó en el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hoy tiene aterrorizado al pueblo porque, junto con militares y policías, ha perseguido a dueños de fincas, roba propiedades, amenaza y extorsiona. Además de Mecha y su grupo, más recientemente llegó otro comandante del ELN, alias Danilo, que anda por el pueblo con más de 40 o 50 hombres, según dicen habitantes de Elorza, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Por Sebastiana Barráez / infobae.com

“No tenemos ante quién denunciar, porque el CONAS, la GNB, el Ejército, el SEBIN andan con el ELN. Hay mucho miedo en el pueblo”, le dice a Infobae una mujer aterrada por la violencia que trajo la guerrilla al pueblo.

“Alias El Mecha es venezolano, oriundo de Elorza, llega a las casas de las personas que quiere sacar del pueblo, con 10 hombres armados, entre ellos Daniel Ramos alias El Ojón, entre otros como alias Bigote y alias El José. Dicen abiertamente que trabajan con el Gobierno. Trabajan con la Policía del Pueblo, con el Ejército, con el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)”, asegura la mujer.

Muchos en Elorza recuerdan a El Mecha como ferviente militante del partido opositor Primero Justicia (PJ). “Le hizo campaña a Henrique Capriles Radonski. Fue candidato a concejal de la Oposición por los indígenas, luego fue candidato a alcalde en unas elecciones en el 2012 y aparecía en fotos con Capriles. Tiempo después andaba con los chavistas y se ganó el repudio de los opositores y fijate que ahora es jefecito del ELN con ínfulas subidas de tono”, le dice a Infobae un joven dirigente de Oposición.

El grupo de alias El Mecha, lo compone “también Daniel Ramos, José el que trabajaba en la bomba de gasolina, eran más de 50 personas armadas celebraron el cobro de vacunas”.

Bigott se siente cómodo en su territorio, donde ha vivido desde siempre. “Su familia tiene una ferretería. En páginas como Defiendo a Elorza y Ramón Sin Pena aparecen muchas denuncias de lo que está sucediendo en la zona. Aquí siempre hubo Guardia Nacional y Policía del Estado, a cargo del comisario Méndez, que trabaja con El Mecha; hace poco instalaron otro comando, este de la Policía Nacional, a cargo del comisario Jara; todos matraqueros, son terribles. El pueblo está acorralado. Piden dinero, comida, ganado, bebidas, de todo”, relata una mujer que habla con Infobae rogando que no la descubran “porque tengo miedo”.

Pero no es solo ella quien lo dice, muchos en el municipio coinciden en señalar que están siendo extorsionados por los policías, los militares y los guerrilleros. “No tiene idea lo que significa mantener un ganadito, sembrar, cosechar y estos tipos llegan a buscar desde un paquete de harina hasta una vaca y siempre alegan que deben darle al superior en San Fernando y en Caracas. Nos llevan arruinados. “Además están aliados con el comandante de la policía. Piden reses y dinero para recuperar cosas robadas”, revela el dueño de una finca azotada por los funcionarios.

La vivienda de alias Mechas está en la Urbanización Eneas Perdomo, al final de la calle 2, al lado de la Iglesia, en Elorza. “Pero él tiene otras casas. Y ahí se reúnen más de 20 hombres armados. Mecha se va a dormir a otra casa que tiene por el Pozo de Arsenio”.

Tiroteo en el pueblo

El 6 de agosto, en horas del mediodía, los elenos causaron un tiroteo en el pueblo, que varios testigos confirmaron. “Llegaron a una barbería y le dispararon a muchacho menor de edad, llamado Reiner, quien logró huir y los vecinos lo protegieron para que no lo mataran. La madre del chico es una señora discapacitada, sorda y muda, que estaba desesperada. Unos ancianos casi se mueren de miedo y debieron ser hospitalizados”

Por otra parte, “alias El Mecha ha estado financiando a equipos o club de deporte, donde además apuesta millones de pesos, porque sabe que aquí lo que corre es el peso colombiano aunque la moneda oficial sea el bolívar”.

Ante la pregunta de por qué no había denuncias masivas cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacían vida en Elorza, varios vecinos le dijeron a Infobae que “eso es verdad, antes funcionaba las FARC, pero esa gente no llegaba a las casas del pueblo a amenazar a la población ni a correrla. Incluso una vez ellos iban a sacar a El Mecha del pueblo, quien asustado se metió a evangélico y anduvo tranquilo, hasta que ahora el ELN lo nombró jefe de esa organización y se le salió lo grosero y violento que es”.

Reconocen que “La Segunda Marquetalia se había unido aquí con el ELN, pero se abrieron, quizá por problemas entre ellos o por la forma de actuar contra el pueblo que tiene el ELN, ahora solo están los elenos que nombraron a El Mecha, que siempre ha vivido aquí y cuyo papá murió, pero quedó la mamá con la ferreteria; la verdad es que hasta la familia le tiene miedo a El Mecha”.

También hay denuncias contra el hijo de alias El Mecha, un jovencito de 13 años, quien anda en moto haciendo caballito por Elorza, armado y amenazando a personas del pueblo. Usa las armas que el papá tiene en su casa. Ese muchacho, y otro niño de 12 años, hijos de Mecha están en estado de abandono porque la mamá de ellos huyó del pueblo. En la casa donde viven esos niños es donde se la pasa gran cantidad de hombres armados del ELN”.

Se roban las fincas

“Las FARC estaba en las afueras del pueblo, después del Escamoto, pero ellos, el comandante que estaba ah? no se metía contra el pueblo, tampoco el que estuvo después alias Guafa ni alias Peligro. La Marquetalia estaba para la zona de Capanaparo donde estaba alias Romaña, a quien ya mataron, y tampoco se metían así con el pueblo”.

“Ahora hay niños asustados, nadie quiere salir después de las 6 de la tarde por miedo, por lo que estamos como en toque de queda. Es un descaro lo que las autoridades han hecho. Aquí casi hicieron una movilización militar para instalar al ELN en Elorza y con ello le dieron un poder que está destruyendo la paz y la convivencia del pueblo”.

Un productor, expulsado de su finca, afirma “cónchale, están atacando a los productores, a los campesinos, los sacan de las propiedades. Ese alias Mecha y su grupo amenaza que no importa dónde los denuncie porque ellos están con el Gobierno”.

Hay delincuentes que trabajan con la guerrilla y cuando cometen robos y los afectados hacen la denuncia en la Policía les dicen que ellos se encargan. “Después, junto con el ELN, recuperan las cosas robadas y les cobran a los dueños para devolvérselas”.

Testimonios dan cuenta que “el 5 de octubre alias Mecha, de la mano con un tipo llamado Julio, y los 10 hombres que lo acompañan, sacaron a un muchacho, a su mujer y al bebé de tres meses de nacido, con las advertencias que si se negaban a irse del pueblo, los mataría”.

“Ahora que el gobierno sacó a las FARC para meterlos a ellos, a los ELN la situación está muy complicada. A una gente que detuvieron del hato Las Delicias les quitaron todo. El Mecha anda en un spark amarillo y en otro vehículo negro, creo que Toyota. Esta es una guerrilla venezolana disfrazada de colombiana; en ese grupo hay venezolanos y colombianos”.

Otro relato destaca que “hace cuatro meses el Ejército, con el CONAS, la Milicia y el ELN estaban juntos Capanaparo adentro corriendo a los dueños de fincas y hatos, les dieron 24 horas a unos, 48 horas a otros para que desocuparan las fincas y que en ese tiempo sacaran lo que pudieran, pero la mayoría no sacó nada y se fueron asustados del lugar”.

“Les quitaron los vehículos y tractores, sacaron a un señor llamado Erasmo García y muchas gentes que tenían sus fincas desde hace 20, 30, 50 años, con ganado, los sacaron de ahí”.

La lista

Aseguran que “están sacando a todos los de Elorza o alrededores que tienen en una lista, porque los acusan de ser colaboradores de las FARC. ¿Cómo hace un campesino o dueño de finca para no colaborar con el grupo que esté si llegan armados, nos echan plomo, matan a quien quiera, nos quitan los bienes, secuestran a las hijas y las ponen a cocinarles e incluso a prostituirlas y muchas cosas más”.

“Militares fueron ahí a correr a las FARC que no se metían con nosotros, claro que no es legal, pero no se metían con el pueblo, para dejar al ELN que hace y deshace con la tierra, con los bienes, e incluso han corrido y matado gran cantidad de personas, pero no se sabe nada porque no hay autoridad que atienda las denuncias” .

“La Policía y la Guardia le pasa información a los del ELN. Imagínese esa situación. Estamos en manos de delincuentes. Hay muchas familias corriendo peligros”, dice uno de los vecinos del municipio.

“El 5 de agosto a la abogada Luisa María y a su esposo le llegó el CONAS, Ejército y el ELN, con helicópteros, SEBIN, al hato de ellos, Capanaparo adentro, la acusaron de ser colaboradora de las FARC, le mataron a un empleado, le quitaron el ganado y la sacaron del pueblo junto con toda su familia”.

El 14 de octubre alias Mecha, “llegó al pueblo, como a las 4 de la tarde, descalzo y con la ropa llena de barro y sangre. Los hombres con los que anda estaban alborotados. No sé a quién habrá matado”.