Chanel se moja: Si tengo que ir a Qatar voy con mi equipo Lgtbi+ (Video)

Chanel nunca olvidará ser la Chanel de Eurovisión, pero Eurovisión ha terminado para ella y toca pasar página. Toca ya ser la Chanel que quiere ser, la Chanel que venda millones de discos y la Chanel inmersa en la preparación -“ya falta poco”- de su primer álbum.

Y mientras ese momento llega, la nueva artista de Sony Music, con la que ha firmado su primer contrato discográfico, ha presentado su segundo single, TOKE, con la mejor promoción que podía tener: ser la canción elegida por RTVE para acompañar a la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar.

Desde que este miércoles a las 00.00 horas RTVE liberara el videoclip para poder verlo en todas las plataformas, sólo en YouTube lleva más de 300.000 visualizaciones. Pocos artistas mueve a tantos fans y generan tanta expectación como Chanel, y más con todo lo que viene.

¿Cómo has visto la valoración de TOKE por parte del público?

Pues, la verdad, muy buena. Estoy muy contenta. El videoclip fue grabado en un día en el que yo me lesioné por la mañana la pierna y tuvimos que cambiar la coreografía en el último momento. Pero gracias a la profesionalidad y la ilusión de todos los que trabajan conmigo no hizo falta cancelar la grabación. Hay muchos mensajes escondidos en el videoclip. Creo que estos mensajes son una diversión entre mis fans y yo.

En SloMo el símbolo era el dedo en el ojo, en TOKE, los cuernos en la cabeza. ¿Qué significado tiene?

Todo tiene que ver. En este caso Kyle Hanagami, que es coreógrafo y director artístico del videoclip, hemos hecho un trabajo muy introspectivo y muy divertido a la vez. El resultado es muy significativo. La gente se ha quedado con el gesto de los cuernos, pero está también el de la portada de la canción o el de los cuernos en movimiento.

¿Cuáles son esos mensajes escondidos en TOKE?

Hay un monton de cosas que quiero que la gente capte más a modo de diversión, pero también un poco para desahogarme a través de mi arte. Uno de los mensajes con el que más proud me (orgullosa de mí) me siento es el estribillo cuando dice “todo el mundo loco para que esto rebote”, porque la gente me pedía, y me pedía, y me pedía que sacara algo. Y luego… Hubo una serie de titulares que no eran verdad con los que te frustras. Por lo que la segunda frase sería “yo estoy al mando, papi, no te equivoques”, que es como… ¡Qué ganas tenía de decir esto! Soy una mujer de 31 años que lidero mi proyecto, que lidero a mi equipo y soy la leona madre de todo esto. Y me siento orgullosa de poder decir “yo estoy el mando, papi, no te equivoques”.

Chanel se moja: "Si tengo que ir a Qatar voy con mi equipo LGTBI+ y con mi culo hipnótico" https://t.co/8rK5uFiu9G pic.twitter.com/Im59DPwPwH — EL MUNDO (@elmundoes) October 27, 2022

El Mundial de Qatar está rodeado de polémica por la falta de derechos del país. ¿Es TOKE, con esa Chanel empoderada, sensual, poderosa, un grito artístico reivindicativo?

Mi esencia general desde SloMo es de una mujer que se planta y que se siente sexy con un body, y se lo va a poner, y se si siente sexy con un top de cuello vuelto, y se lo va poner. Que muevo mi cuerpo cómo quiero, siempre con mucha técnica detrás. Y sí, sobre el Mundial de Qatar ha habido mucha polémica. A mí nadie me ha hablado de ir a Qatar a cantar, pero si se diera esta situación y decido ir, obviamente, voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, donde hay gente del colectivo LGTBI+, con mi videoclip donde hay dos mujeres besándose, y donde sigo siendo yo y hay un plano de mi butty hipnotic (culo hipnótico) haciendo shacking (sacudiendo)… Es decir, esa soy yo como artista ahora mismo. Y para mí es un orgullo y tengo muy claros en mi cabeza mis principios, por eso no he hecho un videoclip adecuado a… Sigo siendo Chanel, artista, que tiene las ideas muy claras y que si llega el caso de tener que ir a Qatar voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, voy a ir vestida como yo quiera, y abanderando lo que ya dije en el mes de julio en el Orgullo.

¿Se ha modificado algo de la canción para encajarla con el Mundial?

Sí, pero de la letra sólo una única palabra. Como decía antes, cuando estás creando vas cambiando, pero… es muy fuerte. Porque al final se han alineado los planetas y encaja perfectamente con el Mundial . Pero no, no fue creada inicialmente para eso, ni fue pensada para la selección.

