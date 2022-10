El consenso que rompió Putin y arrastra al mundo a una época más sangrienta

Vladimir Putin es un gran lector de la historia. En los largos meses de aislamiento durante la pandemia del covid-19, dicen algunos, el presidente de Rusia se quedó en los archivos del Kremlin rumiando el pasado de su país como gran potencia y soñando con restaurarlo. Admira a los primeros Romanov, que cimentaron su dominio a finales del siglo XVII tras una crisis dinástica marcada por la violencia y la anarquía en Rusia, y luego se lanzaron a la conquista del Océano Pacífico. En particular, se ha comparado con Pedro el Grande, el zar que arrebató tierras a Suecia y convirtió a Rusia en la potencia dominante en la región del Báltico.

Por The Economist

Traducción del inglés al castellano por Infobae

En 2014, las fuerzas de Putin se apoderaron de Crimea, una península en el sur de Ucrania. Los habitantes de la zona acabaron recibiendo pasaportes rusos. En aquel momento, la medida parecía simplemente oportunista. La conquista de Crimea era popular entre los rusos, muchos de los cuales consideraban ilegítimo el traspaso del territorio de la Federación Soviética de Repúblicas Socialistas de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954. Pero la toma de Crimea, y el apoyo prestado por Rusia a los rebeldes de las provincias ucranianas de Luhansk y Donetsk, parecen ahora más bien pasos de un gran plan para apoderarse de tierras ucranianas.

En un discurso incoherente tres días antes de que los misiles rusos empezaran a caer sobre las ciudades ucranianas en febrero, Putin lamentó la pérdida del “territorio del antiguo imperio ruso”. Ocho meses después de la invasión, sus fuerzas ocupan ahora un 15% del territorio ucraniano. Pero no todo va según lo previsto. La contraofensiva ucraniana sigue haciendo retroceder a las tropas rusas. El 30 de septiembre, tras un falso referéndum, Rusia anunció que se había anexionado cuatro regiones del este y el sur de Ucrania, aunque no las controla totalmente. Al anunciar la medida, Putin denunció las “falsas reglas” de Occidente, incluida la inviolabilidad de las fronteras. Pero su invasión ha debilitado a Rusia, no la ha fortalecido. Al intentar conquistar un país soberano vecino, ha intentado desafiar a la historia. Está fracasando.

Desde el final de la segunda guerra mundial, las guerras entre países se han vuelto, por muchas razones, más raras. Esto no quiere decir que hayan desaparecido, y la disminución de las guerras interestatales no es lo mismo que la paz: las guerras civiles (como la que ahora hace estragos en Etiopía), la represión estatal y otras violencias masivas siguen infligiendo un enorme sufrimiento humano. Las guerras de independencia de la represión colonial también fueron a menudo extremadamente mortíferas. Pero los ejemplos de un Estado que envía sus fuerzas armadas a través de una frontera para luchar contra las de otro se han vuelto mucho menos comunes.

Sin embargo, más raro aún que la guerra entre países es lo que Putin está tratando de hacer: la conquista imperial, o la invasión de un país para hacer suyo su territorio. Como escribió este año el historiador y escritor Yuval Noah Harari, “la mayoría de los gobiernos dejaron de ver las guerras de agresión como una herramienta aceptable para promover sus intereses, y la mayoría de las naciones dejaron de fantasear con conquistar y anexionar a sus vecinos”. Saddam Hussein creyó, erróneamente, que otros Estados permitirían a Irak engullir Kuwait en 1990. La mayoría de los otros ejemplos de tales esfuerzos -como la absorción de Goa por parte de India en 1961 y de Sikkim en 1975- son aún más antiguos. China aún podría intentarlo en Taiwán. Pero, con la excepción de los esfuerzos de Putin y los enfrentamientos por zonas fronterizas deshabitadas o pequeñas islas, el fenómeno ha desaparecido prácticamente.

El dramático declive no se ha producido por casualidad. Las razones que lo motivan explican algo sobre la forma en que los Estados interactúan ahora entre sí. También señalan por qué la guerra de agresión de Putin en Ucrania es tan excepcional, y es poco probable que termine con éxito.

No es difícil encontrar pruebas del declive de la guerra. El proyecto Correlates of War, un organismo internacional de investigación, ha recopilado datos sobre todas las guerras interestatales libradas desde 1816, después de las guerras napoleónicas. Estos datos confirman que las guerras -es decir, los conflictos entre estados con al menos 1.000 muertes en batalla en un año- son cada vez más escasas.

Las causas son múltiples. Cuando las economías dependen del comercio internacional, que puede verse interrumpido por un conflicto, el coste de la guerra aumenta. A su vez, la disminución de las barreras comerciales contribuye a reducir el posible botín. Al fin y al cabo, invadir un territorio para imponer condiciones comerciales, o acceder a nuevos mercados, no es nada gratificante si los mercados ya estaban abiertos. Esto no es una condición suficiente para la paz, como demostró la primera guerra mundial, pero sí reduce los incentivos para el conflicto. La guerra también es rara entre las democracias (cuyo número ha aumentado en los últimos 200 años), quizá porque a los votantes no les gustan los costes de la misma y echan a sus líderes beligerantes. Algunos estudiosos sostienen incluso que, según la definición estricta de democracia, dos nunca han entrado en guerra entre sí. Por último, las armas nucleares estratégicas harían que la guerra total fuera tan destructiva como difícil de imaginar.

Los conflictos de menor envergadura siguen siendo habituales, pero incluso contando todos los enfrentamientos interestatales con más de 25 muertos, la proporción de la población mundial muerta en batalla ha disminuido considerablemente (véase el gráfico). Esto se debe, en parte, a que la mejora del entrenamiento y el equipamiento protegen a los soldados mejor que nunca, y a que la medicina ha mejorado. Los investigadores estiman que la proporción de heridos y muertos en las guerras se ha duplicado con creces en los últimos 50 años.

En Ucrania, sin embargo, el coste humano ha sido ya extraordinariamente alto. Las estimaciones varían, pero al menos 16.500 soldados de ambos bandos han muerto, y esa cifra puede llegar a 50.000. En septiembre, Ben Wallace, ministro de Defensa británico, afirmó que las bajas rusas (los muertos y los heridos) ascendían a 80.000.

Como guerra grande y mortal, la invasión de Ucrania por parte de Putin parece inusual si se compara con las tendencias históricas. Pero su objetivo, utilizar la fuerza para ampliar permanentemente el ya inmenso territorio de su país, no es sólo una rareza. Es una aberración. Según los datos de Correlates of War, desde finales de la década de 1970 no se produjeron grandes conquistas hasta la toma de Crimea en 2014. Los intentos de conquista también han disminuido de forma constante: en los datos que se remontan a la primera guerra mundial recogidos por el investigador Dan Altman, las pujas violentas por el territorio han pasado de aproximadamente una al año a casi ninguna, si se excluyen las islas pequeñas y las zonas despobladas.

Según los datos de Correlates of War, en una década típica entre 1850 y 1940, quizás el 1% de la población mundial vio cambiar a sus gobernantes como resultado de una conquista. Pero en los últimos 40 años, excluyendo a Ucrania, menos de 100.000 personas (o el 0,001%) han experimentado lo mismo, casi todas ellas en zonas largamente disputadas durante la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en 2020.

Diversos factores explican la eliminación casi completa de los estados que se apoderan con éxito del territorio del otro. Los beneficios económicos se han marchitado mientras que los costes se han vuelto extraordinariamente altos; las expectativas modernas de un Estado hacen difícil gobernar a un grupo de personas en contra de su voluntad; y las normas e instituciones internacionales hacen que sea más probable que otros Estados intervengan para impedirlo.

Incluso si la fuerza destructiva de una guerra moderna no destruye el potencial productivo de una zona, la actividad económica, antes impulsada casi exclusivamente por la tierra y los recursos naturales, depende ahora más del capital humano. Es poco probable que los trabajadores trabajen en zonas de conflicto o bajo el control de los invasores. Si pueden, suelen marcharse. Las medidas de seguridad que a menudo se requieren para mantener el control sobre el territorio exigen restricciones a la circulación y al comercio que pueden minar su crecimiento.

Por ejemplo, Cisjordania, tomada por Israel durante la guerra de los seis días contra los estados árabes en 1967. En las décadas posteriores, Israel ha construido decenas de asentamientos, tanto en un arco alrededor de Jerusalén Este, que se anexionó formalmente en 1980, como de forma más amplia en Cisjordania. En la actualidad, alrededor del 60% de la zona está bajo control israelí; el resto está bajo jurisdicción conjunta israelí y palestina o controlado en su mayor parte por la Autoridad Palestina supervisada por Israel.

Algunos políticos israelíes aceptan que la mayor parte de Cisjordania sea el núcleo de un Estado palestino en un futuro acuerdo de paz, otros quieren anexionarla por completo. Pero mientras tanto se ha marchitado. Según la ONU, el PIB por persona de Cisjordania y la franja de Gaza, también capturada por Israel durante la guerra de los seis días, era de apenas 3.700 dólares en 2019, frente a los 44.000 dólares de Israel. Gaza resultó tan difícil de mantener bajo control que Israel retiró a sus últimos 8.500 colonos en 2005.

Carl Kaysen, que fue viceconsejero de seguridad nacional del presidente John F. Kennedy y enseñó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuestionó en 1990 que una sociedad industrializada conquistada pudiera incorporarse plenamente a un Estado moderno en contra de la voluntad de sus habitantes. Hay que ganarse a la población. A veces se puede explotar económicamente a la gente. Peter Liberman, de la City University de Nueva York, ha señalado a Japón, que se apoderó de Corea, Manchuria y Taiwán entre 1895 y 1931 y construyó un “imperio económicamente floreciente y políticamente sumiso”. Pero esto sólo fue posible utilizando una enorme brutalidad y bajo un evidente control militar.

La globalización también ha erosionado los incentivos para la conquista. La enorme reducción de los costes de transporte en el último siglo ha permitido a los países mirar más allá de sus vecinos para conseguir una mayor cuota de comercio y recursos. Y, al reducirse los aranceles y otras barreras al comercio entre países, se ha vuelto inútil integrar los mercados por la fuerza.

Los que intentan mantener el territorio se enfrentan a mayores desafíos. Estados Unidos y sus aliados lo comprobaron en sus esfuerzos por convertir el empobrecido Afganistán en una democracia moderna tras invadir y derrocar a los talibanes en 2001.

A pesar de las abrumadoras ventajas militares de los ocupantes -como el control del cielo-, las fuerzas talibanes acabaron triunfando, lo que provocó una humillante retirada de Estados Unidos en 2021. Los guerrilleros altamente motivados, a menudo apoyados por una población civil simpatizante, estaban mucho más dispuestos a sufrir bajas y privaciones que los ocupantes. El vecino Pakistán, cuyo ejército y espías apoyaron durante mucho tiempo a los talibanes, complicó mucho los esfuerzos de Estados Unidos por imponer el orden. Los extraordinarios costes de mantener una ocupación militar en un territorio remoto y sin salida al mar en Asia, mientras tanto, se hicieron cada vez más difíciles de explicar a los votantes por parte de los políticos estadounidenses.

En parte, esto se debe a que han aumentado las expectativas sobre lo que los Estados deben proporcionar a sus ciudadanos, ya sea educación, atención sanitaria u oportunidades económicas. Eso aumenta los costes (y la necesidad de ingresos) e introduce puntos de fricción entre los ciudadanos y el Estado, como la escolarización. En muchos países, la gente también tiene una identidad nacional más clara que antes. La educación primaria, que desempeña un papel importante a la hora de inculcar esas identidades en los niños, especialmente a través del aprendizaje de la lengua, es una fuente frecuente de conflictos en las zonas ocupadas. La estabilidad de las fronteras también contribuye a la construcción de las identidades nacionales, consolidándolas a lo largo de las décadas. En Ucrania, incluso las zonas de habla rusa del este y el sur se han vuelto vehementemente antirrusas. En Odessa, una ciudad portuaria que ocupa un lugar preciado en la historia y la cultura de Rusia, las banderas ucranianas ondean ahora en cada esquina.

Y las opciones para controlar a los ocupados, al menos para los conquistadores con conciencia -o con el deseo de parecer que la tienen- son más limitadas que antes. La esclavitud y las tácticas de “divide y vencerás”, como las que utilizó Gran Bretaña para mantener el orden en el imperio, se consideran ahora moralmente ruinosas y bárbaras en casi todas partes (aunque sigan estando lejos de ser eliminadas por completo). El genocidio lo es aún más, hasta el punto de que los Estados exteriores perciben la responsabilidad, y el derecho, de proteger a las poblaciones de él, utilizando medios militares si es necesario.

No son sólo las atrocidades, como el genocidio, las que llevan a otros Estados a intervenir y detener una ocupación. El 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes entraron en Kuwait. Menos de cuatro semanas después, Saddam Hussein anunció que Kuwait se había convertido en la 19ª gobernación de Irak. La reacción del resto del mundo no se hizo esperar. Un día después de la invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 660, que la condenaba. Incluso Rusia y China se mostraron contentas de firmar una intervención dirigida por Estados Unidos contra Saddam. Siguieron once resoluciones más y, después de que Saddam ignorara varios plazos para retirarse, comenzó la Operación Tormenta del Desierto. Una coalición de 35 países derrotó al ejército iraquí en sólo seis semanas.

La primera Guerra del Golfo tuvo lugar en un momento de supremacía estadounidense al final de la Guerra Fría, y es el ejemplo reciente más claro de la aplicación de la norma contra la conquista. En general, la opinión pública ya no considera que la conquista sea una herramienta legítima del Estado, lo que influye en la forma de actuar de los dirigentes. También limita la conquista de otras maneras. El comportamiento consuetudinario, o la adhesión a las normas, es una fuente de derecho internacional. Y las instituciones multilaterales, como la ONU, dan poder a estas normas al defenderlas.

El establecimiento de un consenso contra las grandes apropiaciones de tierras es parte de la razón por la que tan pocos países han ampliado sus fronteras por la fuerza desde el final de la segunda guerra mundial, incluso en lugares en los que pocos esperaban que las fronteras fueran estables, como en las partes recién independizadas de África. Aunque los soldados marroquíes y mauritanos invadieron el Sáhara Occidental en 1975, otros cambios fronterizos más recientes en el continente han sido el resultado de la secesión (como en Eritrea y Sudán del Sur) y no de la conquista. Puede que las normas e instituciones no impidan a los Estados intentar la conquista. Pero las actitudes públicas, el derecho internacional y las instituciones hacen que sea aún menos probable que tengan éxito.

El estado de ánimo del Imperio

Putin hace tiempo que no ve estos argumentos. Y le importa poco la interpretación del pasado por parte de los demás. “La gente con sus propios puntos de vista sobre la historia de nuestro país puede discutir conmigo, pero creo que los pueblos ruso y ucraniano son prácticamente un solo pueblo, sin importar lo que otros puedan decir”, declaró en 2014, menos de seis meses después de que tomara Crimea. Quizás comentarios como estos deberían haber alertado a las potencias occidentales sobre sus ambiciones territoriales más amplias en Ucrania mucho antes.

Pero ahora que han despertado, parecen decididas a mantener las normas que han impedido a otros países ampliar sus fronteras por la fuerza. Los países occidentales no han enviado sus fuerzas a luchar en Ucrania. Pero están suministrando a Ucrania sus armas convencionales más avanzadas, entrenando a sus soldados, financiando a su gobierno e intentando paralizar la invasión de Putin con sanciones. El 21 de septiembre, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Joe Biden lo expresó sin rodeos: “Si las naciones pueden perseguir sus ambiciones imperiales sin consecuencias, entonces ponemos en riesgo todo lo que esta misma institución representa”.

