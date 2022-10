Tenía una enfermedad terminal, su hermana le donó un riñón y hoy es multicampeón de natación

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La vida le dio un vuelco a Hernán Sachero (43) cuando se realizó unos estudios de rutina y descubrió que tenía una insuficiencia crónica renal terminal: los médicos le aseguraron que si no se trasplantaba se iba a morir y contó con la ayuda de su hermana Vanina, quien le donó su riñón para salvarlo.

Por: Clarín

Hoy, bastante tiempo después, el vecino de Burzaco, en Argentina, lleva una vida normal y además es multicampeón de natación, por lo que logró superar las espinas y el presente le sonríe. El 4,5 y 6 de noviembre próximos competirá en la Copa Garrahan, en el Cenard, el selectivo que definirá los representantes argentinos en los Juegos Deportivos para personas Trasplantadas Perth 2023.

“Cuando Vanina se ofreció a ser mi donante me emocioné hasta las lágrimas y me costó mucho decirle que sí. Ella es una persona súper sana, tenía muchos proyectos por delante y me parecía muy egoísta de mi parte sacarle un órgano para estar bien yo sin saber cómo podía quedar ella, porque me moría si le pasaba algo. Mi médico, y ella misma, me convencieron de que a los donantes vivos los cuidan como oro y que no iba a haber ningún problema, así que luego de ser madre en enero, Vanina me donó su riñón en abril, por lo que yo digo que en cuatro meses le dio vida a dos personas”, cuenta Hernán emocionado.

