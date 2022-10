Dinamita, perdigones, polvo radiactivo: así son las entrañas de una “bomba sucia”

Click to share on Google News (Opens in new window)

El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, transmitió este domingo a sus homólogos francés y turco la preocupación de Moscú por posibles provocaciones de Ucrania con una “bomba sucia”, un artefacto que incluye elementos radiactivos.

La agencia oficial RIA Nóvosti aseguró que según “fuentes creíbles en varios países, incluido Ucrania”, Kiev estaría preparando una provocación con una “bomba sucia” en su propio territorio para culpar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y generar una dura respuesta de Occidente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió por la noche que “el mundo reaccione de la manera más dura posible” ante las “historias sobre la llamada bomba nuclear ‘sucia'”. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha rechazado como “transparentemente falsa” la acusación rusa.

