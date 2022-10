Más de 30 años pasaron para desenterrar un auto bajo una mansión de California

Después de 30 años de haber denunciado el robo de un automóvil al norte de California, la policía terminó de desenterrar el vehículo hallado en el patio de una mansión de 15 millones de dólares que fue construida por un hombre con antecedentes penales por homicidio, intento de homicidio y fraude de seguros.

Por El Diario NY

Tras varios días de excavación, el vehículo fue desenterrado en su totalidad este fin de semana, según CBS.

El Mercedes Benz convertible, estaba lleno de bolsas sin usar, fue encontrado el pasado jueves por paisajistas en la ciudad de Atherthon en Sillicon Valley, informó el alcalde de Atherton, Rick DeGolia.

Aunque los perros rastreadores advirtieron sobre posibles restos humanos, no se encontró nada 24 horas después de que los técnicos del laboratorio criminalístico del condado de San Mateo excavaran el automóvil, expresó el alcalde.

Las autoridades creen que el vehículo fue enterrado a 4 o 5 pies de profundidad en el patio de la casa en algún momento de los años 90, antes de que los actuales dueños comparan la mansión. El automóvil fue reportado como robado en septiembre de 1992 en Palo Alto, declaró DeGolia.

#BREAKING Landscapers discover buried car on the property of Atherton mansion. Police say the current homeowner had no idea it was there. Sources tell our @nbcbayarea investigative team that cadaver dogs got a hit. Officers carefully excavating the car. https://t.co/euHw9IuH4q pic.twitter.com/smbcb2AOGy

— Janelle Wang (@janellewang) October 21, 2022