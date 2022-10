Turquía y Grecia, dos enemigos históricos que ahora se enfrentan por las fotos de unos migrantes desnudos

“Para intentar aparentar que se tiene la razón, cuando no la tiene en absoluto, como hace Grecia, hay que ser realmente inconsciente y tener poca vergüenza“, ha respondido el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu. “Es natural que Grecia, que tiene un historial muy abultado de estas vulneraciones de la ley internacional, intente calumniar ahora a Turquía acusándola del mismo delito”, asegura el ministro.

Según Çavusoglu, “en las devoluciones en caliente Grecia despoja a los migrantes de todo, no solo de sus documentos, sino también de su ropa, para que no vengan más”, una práctica que -dice Ankara- numerosos refugiados relataron a la prensa turca en febrero y marzo de 2020.

En su respuesta a Atenas, el titular de Exteriores ha llegado a señalar a la propia Unión Europea. Acusa a Grecia de “modificar las coordenadas” de incidentes en el Egeo para hacer ver que tienen lugar en aguas turcas, y que la agencia europea Frontex “participa en este delito”.

The Greek machine of fake news is back at work…

Minister of Immigration and Asylum of Greece, who seems to have mistaken Türkiye for his own country, attempted to cast suspicion on our country by sharing false information.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2022