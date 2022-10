El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de octubre de 2022

Posteado en: Actualidad

Aries

Podrías sentirte un poco ansioso y es que estás a punto de iniciar una nueva etapa y eso siempre te altera. Dar ese paso significa salir de tu zona de confort y te preocupa que tan receptivos estarás los involucrados, si funcionara o no, pero tranquilo, que si lo hará. Así que respira profundo y adelante.

Tauro

El día será ocupado, lleno de reuniones, compromisos atrasados que debes poner al día y mucho por organizar. Necesitas hacer las cosas a tu manera, pero necesitas más estructura. ¿Que te parece si abres tu mente y buscas nuevas formas de manejar tu agenda?

Géminis

Quieres encontrar respuestas a esas preguntas que por tanto tiempo te has formulado, pero a medida que avanzas y cuando sientes que estás cerca, te ves envuelto en nuevas situaciones y la vida te plantea nuevas preguntas. Solo el tiempo te ayudará a aclarar el panorama. No te desesperes.

Cáncer

Idealizas el pasado y te cuesta vivir en el ahora. Esta actitud es un escape que no te permite vivir en paz. El pasado ya no está, fue parte de tu vida, es cierto, pero ya no lo es, ni siquiera eres ya esa persona que fuiste, has cambiado y aprendido, ahora sólo debes pasar la pagina y seguir.

Leo

Pequeños inconvenientes en el trabajo. Puede que sea hora de enfrentar situaciones que has evadido por falta de tiempo o de ganas, y es que necesitas darle un punto final, pero debes hacerlo en armonía o tu mundo se pondrá de cabeza. Ten presente que no es lo que hagas, sino como lo hagas.

Virgo

La vida no es tan complicada, pero nuestras mentes si lo son y vaya que lo puedes decir tú, eres el vivo ejemplo de una mente que no para. Si tu vida no es perfecta, ¿la de quien lo es? Eso en realidad no importa, porque la perfección no existe ni existirá. Solo se feliz, a tu manera y sin cuestionar todo lo que sucede. Se feliz solo porque si.

Libra

Te verás obligado a seguir ciertas reglas, que aunque un poco rígidas pueden conducirte justo adonde quieres y mereces estar. El camino es duro y tu rebeldía está a flor de piel y te resistes, ¿que peor obstáculos que tú mismo? Relájate, suaviza tu carácter y facilítate el camino. Lo que sucederá depende de ti y tu capacidad de adaptación.

Escorpio

Lo que hasta hace poco parecía una crisis quedó atrás. Ahora, que todo paso y lo ves como espectador descubres que te estabas ahogando en un vaso con agua. Lección aprendida: no tomes todo de forma tan dramática, todo pasa y todo tiene solución, y si no la tiene ¿que puedes hacer? Dejar fluir, nada más.

Sagitario

Necesitas encontrar un equilibrio entre tu vida personal y laboral. Puedes trabajar duro y hasta extender tus horarios de trabajo todo lo que quiera o necesites, pero también necesitas tiempo para descansar. Das la talla y cumples con los compromisos previstos, destacas y obtienes reconocimiento por tu labor y lo más importante: las recompensas son invaluables.

Capricornio

A veces te hundes en tus propios pensamientos y ves todo un poco gris de lo que es. Pero otras veces, como hoy decides dejar de lado el ruido mental que te estanca y trabajas en reprogramar tu mente y pensar que puedes manejar lo que se presente. Nadie más fuerte y con más capacidad de reinventarse que tú.

Acuario

Día intenso, lleno de decisiones relacionadas con el crecimiento económico. Nuevos acuerdos, firmas de papeles, transacciones importantes y cambios que no son tan definitivos como parecen. Te sientes libre y cada día quieres más. Y eso está bien, porque tu meta es crecer, pero estamos en pleno mercurio retrógrado, así que lee bien la letra pequeña y de ser posible busca asesoría.

Piscis

Siempre hay tiempo y espacio para pasar un día bonito, así estés demasiado ocupado. Haz espacio en tu agenda y prepara un encuentro con alguien tan especial como tú. Relájate, aléjate de las redes sociales y enfócate en crear nuevos recuerdos.